Main-Tauber-Kreis. Ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion wurde am Wochenende im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Seine Registrierung erfolgte am Samstag, am Sonntag wurde kein neuer Fall bestätigt. Das Robert-Koch-Institut nennt einen Inzidenz-Wert von 20,4.

