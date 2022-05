Ein Bürgermeister, aber keine Bürger

Ihren 555. Geburtstag hat am Wochenende eine außergewöhnliche Gemeinde gefeiert, die Waldkörperschaft Gemeinde Schönstheim. Das Kuriose: sie gehört zu Röttingen, hat einen Bürgermeister aber keine Einwohner. Wie kann das sein?

Röttingen. Um 1295 wurde die Burg Schönstein und das östlich davon gelegene Dippach mit seinen 16 Höfen (Huben) erstmals urkundlich erwähnt. Die Siedlung wurde im 15. Jahrhundert, um das Jahr 1467 herum, aufgegeben. Der vermutete Grund: solch kleine Orte wurden häufig von marodierenden Lands- oder Söldnerhorden überfallen, ausgeraubt und gebrandschatzt. Also zogen die Bewohner zogen in größere Gemeinden, wo sie sich besseren Schutz erhofften.

Im Falle von Dippach war dies Röttingen, das schon seit 1275 Stadtrecht besaß und mit einer Mauer sowie 14 Türmen umgeben war. Eine Minderheit zog in die Gemeinde Riedenheim. Ihre bisherigen Gebäude wurden abgebrochen und mit dem Material an neuer Siedlungsstätte wieder aufgebaut.

Der heutige Name Schönstheim wurde vom Namen der Burg, die Schönstein hieß, abgeleitet. Auf der gesamten Fläche findet man in unregelmäßigen Abständen weitläufige Wiesen, insgesamt rund 15 Hektar, was augenscheinlich dem Landschaftsbild zugute kommt.

Die 16 Huben führen noch heute die Namen der damaligen Besitzer, wie Bachmannshub, Breunigs- oder Öchsnerhub. Ihre Flächengrößen sind sehr unterschiedlich. Die Gesamtfläche beträgt 301 Hektar. Schon damals wurde Wert darauf gelegt, dass alle Besitzer in guten als auch in schlechten Lagen Grundstücke haben. Herzstück der ehemaligen Siedlung ist der Schlossgraben mit seinem Schlossbrunnen. Am Rande des Feuchtbiotops sprudelt noch immer die alte Quelle, die Röttingen fast vier Jahrzehnte mit Trinkwasser versorgt hat. Schönstheims Bürgermeister Anton Engelhardt sagte in seiner Begrüßungsrede, dass hier schon seit 50 Jahren vorbildlicher Naturschutz betrieben werde. Bei der Waldbewirtschaftung wird die Gemeinde von Förster Manfred Rüb (AELF) bestens beraten. Die seit dem 15. Jahrhundert bestehende „Gemeindeverwaltung“ wird heute noch aufrechterhalten. Durch Realteilung, Kauf, Erbschaft usw. teilen sich zurzeit etwa 190 Personen das Eigentum am Hubwald Schönstheim. Die Beteiligten der 16 Huben wählen je einen Vorstand, die sogenannten „Sechzehnmänner“. Aus deren Mitte werden von den acht Ältesten jährlich traditionsgemäß am 2. Mai, heuer mit drei Wochen Verspätung, turnusmäßig der erste Bürgermeister und sein Stellvertreter bestimmt, die die anfallenden allgemeinen Arbeiten mit Hilfe der Beteiligten erledigen. Die Jagd der 301 Hektar wird eigenständig verpachtet, der Erlös für Wegeunterhalt usw. verwendet. In einem Vertrag wurde im Jahre 1933 vereinbart, dass Schönstheim zur Gemarkung der Stadt Röttingen gehört, aber eigentlich autark ist. Dabei ist Schönstheim aber keine politische Gemeinde mit eigenem Steuerrecht. Durch diese Regelung wurde die kuriose Tatsache geschaffen, dass in der „Gemeinde Schönstheim“ Bürgermeister im Amt sind, aber keine Bürger oder Einwohner leben, es – wenn man so will – eine „Geisterstadt“ ist. Über die ungewöhnliche „Phantomgemeinde“ haben im Laufe der Jahre bundesweit schon zahlreiche Medien berichtet.

Dem Natur- und Landschaftsschutz gegenüber waren die „Schönstheimer“ schon immer aufgeschlossen, verrät Engelhardt voller Stolz. Besonderen Wert lege man auf die Wasserrückhaltung. Nicht zuletzt auch deshalb wurden die Gemeinde auch 2017 mit dem bayerischen Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung ausgezeichnet. Viele Besucher empfinden den Wald als einen der schönsten der Region.

Zum nicht alltäglichen Jubiläum gratulierten an der Lichtung Zobel-Hub-Hütte natürlich auch zahlreiche hochrangige Ehrengäste. Diese wurden zur Einstimmung mit einer Planwagen-Rundfahrt auf die Feierlichkeiten eingestimmt. Staatssekretär a. D. Gerhard Eck bezeichnete es als eine einzigartige Situation, was Röttingen da vorzuweisen habe. Es gebühre größter Respekt und Anerkennung für das, was hier über Jahrhunderte geleistet wurde und noch wird. Dabei, so Eck, geschehe dies alles ganz ohne Norm und funktioniere – ehrenamtlich organisiert – hervorragend. „Das ist Verbundenheit, Heimatliebe und es wird in die Zukunft geschaut“, so der Donnersdorfer abschließend.

Landrat Thomas Ebert ist sicher, dass der jeweils amtierende Bürgermeister, aktuell Anton Engelhardt, vermutlich der glücklichste Bürgermeister Bayerns ist, vor allem nachdem Röttingens Bürgermeister Hermann Gabel versprochen habe, den jährlichen Verwaltungsbeitrag von 38,45 Euro auf 55,50 Euro anzuheben.

Stefan Köhler, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes für Unterfranken, hob vor allem die Biotope hervor, die freiwillig geschaffen wurden. Er riet Brüssel, sich Schönstheim als Vorbild zu nehmen.

MdL Manfred Ländner bemerkte, dass der Spruch: „Am schönsten ist es in Schönstheim“ nicht nur ein Reim sei. Es werde Verantwortung für das ganze Land übernommen.

„Das ist hier ein Paradies mit tollen Ergebnissen“, sagte Jagdpächter Markus Schenk, der die Gemeinde als Unikat bezeichnete. Auch die Jagdpächter trügen zur Gemeinsamkeit bei.

Die Gemeinde Schönstheim mit ihren alten Sitten, sowar man sich zum Schluss einig, soll noch so lange wie möglich aufrechterhalten bleiben.