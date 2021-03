Main-Tauber-Kreis. Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste. Doch manchmal ist die eigene Belastung durch eine psychische Erkrankung sehr groß. Die betroffenen Kinder fragen sich dann häufig: „Was ist nur mit Mama/Papa los? Bin ich vielleicht schuld daran, dass es ihr/ihm so schlecht geht?“ In diesem Gruppenangebot werden Kinder mit Fragen und Herausforderungen angenommen. Kinder erhalten Angebote, um Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zum Ausdruck bringen zu dürfen. Kursleiterinnen sind Yvonne Kraus, Heilpädagogin, Systemische Beraterin und Gabriele Mathes, Heilpädagogin, Systemische Therapeutin. Die Gruppe findet im Caritasverband, Schlossplatz 6, Tauberbischofsheim, am 13./20./27. April und 4./11./18. Mai, 15.30 bis 17 Uhr statt; Anmeldung unter Telefon 09341 / 9220-1025. pm

