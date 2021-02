Main-Tauber-Kreis. Drei evangelische Pfarrstellen sind im Weikersheimer Kirchenbezirk derzeit ohne einen eigenen Pfarrer, doch acht Kirchengemeinden sind davon betroffen. Alle Ausschreibungen blieben ohne Erfolg.

„Ein bisschen Wehmut ist schon dabei“, räumt Horst-Frithjof Tschampel ein. Nach 31 Jahren Pfarrdienst im Taubertal und dann einem weiteren Halbjahr mit eingeschränktem Dienst als „Ruhestandsbeauftragung“ hat am heutigen Montagmorgen der echte Ruhestand für ihn und seine Frau Adelheid begonnen.

Leere Kanzeln (hier Edelfingen) werden zum Alltag, weil aufgrund von Pfarrermangel nicht an jedem Sonntag in allen Kirchen Gottesdienst gefeiert werden kann. © Keßler

Die viele Bürokratie und Verwaltung wird der engagierte Seelsorger nicht vermissen, die ihm anvertrauten Menschen umso mehr. Zuversichtlich zeigt er sich für deren Zukunft.

Auf die Ausschreibung der Pfarrstelle Schäftersheim-Elpersheim-Markelsheim-Nassau habe sich zwar niemand gemeldet. Die pfarramtliche Vertretung liege bei Dekanin Renate Meixner. Irgendwann werde wohl eine neue Pfarrerin oder ein neuer Pfarrer kommen, Bewährtes fortführen und neue Akzente setzen.

Bis dahin habe der Kirchengemeinderat eine ganz wichtige Funktion. Noch mehr als zu „normalen“ Zeiten müsse er das bedenken, was in der jeweiligen Gemeinde notwendig ist und das dem Pfarrer vermitteln, der mit der pfarramtlichen Vertretung beauftragt sei. „Kirchengemeinderat und Pfarrer leiten die Gemeinde“, heißt es nicht ohne Grund in der kirchlichen Ordnung.

Die Evangelischen in den Kirchengemeinden Vorbachzimmern, Pfitzingen, Rüsselhausen und Adolzhausen kennen diese Situation schon länger. Seit Pfarrerin Ina Makowe im vergangenen Sommer weggezogen ist, hat Pfarrer Roland Silzle aus Niederstetten die „Vertretung für pfarramtliche und dringende seelsorgerliche Fälle“.

Doch wenn eine Beerdigung ansteht, müssen die Angehörigen sich erst erkundigen, welcher Pfarrer gerade Dienst hat – das wechselt regelmäßig. Da ist es gut, wenn Kirchengemeinderäte beispielsweise in Adolzhausen das Konzept der „Offenen Kirche“ aktiv umgesetzt haben und gemeinsam mit den Gremien der anderen Gemeinden der Pfarrei die Bildung einer Verbundkirchengemeinde vorantreiben.

Die soll Verwaltung und Zusammenarbeit optimieren und dem kommenden Pfarrer neue Freiräume für seine Arbeit schaffen. Solches ehrenamtliche Engagement sichert das Gemeindeleben während der pfarrerlosen Zeit (im Kirchendeutsch „Vakatur“ genannt) und verbessert die Chancen auf künftige Bewerbungen um die Stelle. Die hat es allerdings bisher nicht gegeben.

Situation in Bad Mergentheim

Wieder anders gelagert ist die Situation in Bad Mergentheim, wo die Pfarrstelle Süd vakant ist, seit Karl-Gottfried Kraft ein Sonderpfarramt übernommen hat, das neue Wege kirchlicher Arbeit in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus entwickeln soll. Hier lässt sich die Vertretung zwar innerhalb der verbleibenden Pfarrerinnen der Stadt regeln, aber die Arbeitskraft des Kollegen fehlt eben.

Für die Vertreter bedeute, so Dekanin Renate Meixner, „eine Vakatur eine Mehrbelastung, vor allem dann, wenn ihr Ende nicht in Sicht ist“. Und das sei in der Region die Regel. Die drei Pfarrstellen seien ausgeschrieben worden, offen für alle württembergischen Pfarrer, zum Teil mehrmals – doch ohne Erfolg. Es heiße also abwarten und diese Situation könne „nur durch eine gute Kollegialität geschultert werden“. Die Dekanin ist froh darüber, dass „das zurzeit auch der Fall“ sei, auch weil „Pfarrpersonen aus den anderen Distrikten mithelfen“. Das sei schon „eine Zumutung bzw. Herausforderung für viele Gemeinden.“

Gottesdienste, Kasualien, Begleitung von Ehrenamtlichen müssten immer gewährleistet sein – und „das schaffen wir auch“. Gerade bei der seelsorgerlichen Begleitung von Gemeindegliedern „zählt Vertrautheit und Beziehung, die wachsen muss“. Eine Herausforderung sei eine Vakatur „auch für die Ehrenamtlichen und besonders auf die gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte kommt mehr Verantwortung und Arbeit zu“.

Beim Oberkirchenrat in Stuttgart, so versichert die Dekanin, „finde ich auf mein regelmäßiges und beharrliches Nachfragen durchaus ein offenes Ohr, aber die Möglichkeiten scheinen auch dort begrenzt“. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten seien nur wenige Pfarrer bereit, ohne Notwendigkeit ihre Stelle zu wechseln.

Da sei es ein „Glücksfall“, dass sowohl Pfarrer Roland Stiehle, ehemals in Schäftersheim, als auch Horst-Frithjof Tschampel, bisher Pfarrer der Verbundkirchengemeinde Schäftersheim-Elpersheim-Markelsheim-Nassau, an einer „Ruhestandsbeauftragung“ (möglich für sechs Monate) interessiert gewesen seien. Das habe „die Situation im Distrikt Weikersheim sehr entlastet“. Davon ist auch Klara Rumm, Vorsitzende des Verbundkirchengemeinderats, überzeugt. „Mit Herrn Tschampel“, so betont sie, „hatte ich jederzeit einen Ansprechpartner. Man hat sich gekannt und fühlte sich nicht so allein“.

Zukünftig werde, bedauert Renate Meixner, die Kirchenleitung aber aus finanziellen Gründen nur noch in ganz wenigen Fällen eine solche Ruhestandsbeauftragung bewilligen. „Grundsätzlich sind natürlich Ruhestandspfarrer, die im Bezirk wohnen und bereit sind, Dienste zu übernehmen, ein Segen“. Allerdings gebe es die kaum. Da sei sie froh, dass es für Bad Mergentheim, wenn auch befristet bis Ende August, eine Entlastung durch den jungen Pfarrer Christoph Rother gebe.

Die Zahl ist kleiner geworden

Auch nur für einige Monate werde Pfarrer Martin Schwarz im Weikersheimer Distrikt tätig sein. Er unterstütze jetzt auch den Wachbacher Pfarrer Thomas Hämmerle bei der „Besuchspartnerschaft“, dem neuen Projekt des Kirchenbezirks, das die ehemalige Edelfinger Pfarrerin Barbara Wirth im letzten Jahr aufgebaut hat.

Diese hat, ebenfalls am heutigen 1. März, die Pfarrstelle Eschenau übernommen. Wenigstens für Barbara Wirth muss Dekanin Renate Meixner keine Vertretung suchen, denn im Rahmen des „Pfarrplans“ wurde die Pfarrstelle Edelfingen gestrichen.

Pfarrer auch für Edelfingen ist jetzt Bernd Rampmeier, zusätzlich zu seinen bisherigen Gemeinden Neunkirchen und Althausen. Künftig wird daher nicht mehr an jeden Sonntag Gottesdienst stattfinden können – andere Gemeinden sind das längst gewohnt.

Das wird auch so bleiben, weil die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenbezirk kleiner geworden ist – und weil das auch so bleibt.