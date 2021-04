DRK erhält vom Kreis 20 000 Euro

Main-Tauber-Kreis. Es sei bereits seit Jahren Fakt, dass die Pauschalen von Bund und Land für die Ausübung des Katastrophenschutzes für den kreisweit agierenden DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim nicht ausreichten, so Erster Landesbeamter Christoph Schauder. Bereits 2021 hatte DRK-Geschäftsführerein Manuela Grau darauf hingewiesen, dass ihre Organisation ein jährliches Defizit in Höhe von 98 000 Euro für Material und Fahrzeuge, deren Unterbringung, die jeweiligen Betriebskosten sowie die Kosten der Ausbildung für Helferinnen und Helfer zu tragen habe. Bereits 2020, erläuterte Schauder, sei im Kreishaushalt erstmals ein Zuschuss eingestellt worden, der allerdings nicht aktiviert wurde. Jetzt sei entschieden worden, dieses Geld abzurufen, „um das fraglos vorhandene Defizit abzufedern“, wie Schauder argumentierte. „Das ist gut investiertes Geld in funktionierende Strukturen im Katastrophenschutz“, fügte er an.

Thomas Kraft (SPD) äußerte Verständnis für das DRK. Letztlich sei es aber Aufgabe des Landes, diese Kosten zu übernehmen. Das Land, so Kraft, müsse sich bewegen. Christoph Schauder hingegen legte die Position des Landes dar. Das sei der Meinung, dass das DRK durch seinen Einsatz bei Großveranstaltungen selbst Gelder generieren könne. Der Pferdefuß dabei: Auf dem Land gebe es ohnehin ein weitaus geringeres Maß an Großveranstaltungen, die durch DRK-Einsätze Geld in die Kassen spülten, während der Corona-Pandemie seien diese komplett auf Null gesetzt. Letztlich stimmte der Verwaltungs- und Finanzausschuss einhellig der Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 20 000 Euro zu. hvb