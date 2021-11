Drittimpfung nach sechs Monaten

Main-Tauber-Kreis. Wann impfen die Mobilen Impfteams des Diakoneo zum dritten Mal gegen Corona? Nach sechs Monaten oder bereits nach fünf, wie das teilweise von Wissenschaftlern und Ärzten propagiert wird? „Wir halten uns an die Empfehlungen der Stiko“, sagt Markus Wagner, Pressesprecher des Diakoneo Diak Klinikums Schwäbisch Hall.

In der Empfehlung der Ständigen Impfkommission heißt es: „Die Auffrischimpfungen sollen in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind, erwogen werden. Unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden.“

Im Umkehrschluss dürfte das heißen: Wessen Impfung noch keine fünf Monate her ist, der sollte sich keineswegs in eine Schlange einreihen, weil er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgewiesen wird. Hat jemand die fünf Monate Abstand zur zweiten Impfung erreicht, ist die Chance, den begehrten Piks zu erhalten, größer, wenn auch nicht garantiert.

Auch das Landratsamt, das immer wieder Anfragen erhält, kann nur die ihm mitgeteilten Informationen weitergeben. Und die sind genau jene, die von der Stiko herausgegeben und vom Diakoneo weitergegeben werden. hvb

