Drei neue Standorte

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis zählt zu jenen Regionen in Deutschland, in denen die Mobilfunkversorgung noch ausbaufähig ist. Es gibt vor allen Dingen in manchen Seitentälern noch „weiße Flecken“, in denen eine Nutzung des Smartphones nur schwer möglich ist. Bestreben der Mobilfunkanbieter ist deshalb, die Situation geraden in ländlichen Gebieten sukzessive zu verbessern.

Abdeckung steigt

Die Telekom ist zurzeit dabei, die Situation im Kreis zu optimieren. Aus diesem Grund hat der Mobilfunkanbieter in den letzten beiden Monaten drei Standorte neu gebaut. Dadurch steige, so teil das Unternehmen mit, die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Standorte stehen in Bad Mergentheim, Creglingen und Niederstetten.

Zuletzt hat die Telekom drei neue Mobilfunk-Standorte im Kreis im Betrieb genommen – weitere folgen.

Damit betreibt die Telekom im Main-Tauber-Kreis jetzt 62 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege demzufolge bei rund 96 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 30 Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an 18 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Noch nichts Konkretes

Konkrete Angaben dazu können indes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. „Das können wir noch nicht konkretisieren. Es gibt hier Suchkreise, die mit den Gemeinden diskutierten werden müssen. Dann müssen Standorte gefunden und Verträge geschlossen werden. Da ist noch sehr, sehr viel Bewegung drinnen“, beantwortet Dr. Markus Jodl, Telekom-Pressesprecher, eine FN-Anfrage.