Doppelter Reifenplatzer: Vier Verletzte

Schöntal. Ein 51-jähriger Lenker eines VW Touareg war auf dem linken Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von etwa 160 Stundenkilometern unterwegs, als zuerst der rechte und dann der linke Hinterreifen platzte.

Das Fahrzeug schleuderte nach rechts in den Grünstreifen, überschlug sich mehrmals und prallte mit der Front gegen einen Baum. Die 52-jährige Ehefrau und eine 16-jährige Tochter wurden so schwer verletzt, dass sie jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden mussten. Der 13-jährige Sohn wurde mit ebenfalls schweren Verletzungen mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert. Der Lenker selbst wurde nur leicht verletzt.

