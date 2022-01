Digitalisierung ist Chance für die Region

Main-Tauber-Kreis. Der Vorsitzende der CDU im Main-Tauber-Kreis und Vizepräsident des baden-württembergischen Landtags, MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart, wandte sich erstmals in der langen Geschichte dieser Veranstaltung in einer digitalen Ansprache an seine Parteifreunde und an die Bürger des Landkreises. „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun, seien wir also selbst die Veränderung“, zitierte der langjährige Abgeordnete des Main-Tauber-Kreises den großen Inder Mahatma Gandhi, dessen Worte die aktuelle Zeit mehr beschreiben denn je. Jeder wisse und spüre, dass die Welt sich in einem raschen Wandel und in einer Zeit schneller Veränderungen befinde, und es drängten sich die Fragen auf: „Sind wir auf diese Veränderungen vorbereitet? Profitieren wir davon und werden wir die Zukunft für uns gewinnen?“

Eine Hoffnung sieht Reinhart in der Digitalisierung, die auch für den ländlichen Raum eine neue Chance biete. Von Telemedizin über digitalisierte Verwaltung bis zum Glasfaserausbau gelte es, auch mit dem Angebot von günstigem Wohnraum die Stärken des ländlichen Raums zu betonen. Er hoffe, so Reinhart, dass es mit der Vermarktungsgesellschaft „Toni“, die für den Ausbau des Glasfasernetzes im Main-Tauber-Kreis durch die BBV Deutschland GmbH zuständig ist, rasch vorangeht. Überall in Deutschland würden große Anstrengungen unternommen, Deutschland mit Glasfaser für ein schnelles Datennetz zu versorgen. Im Augenblick werde also vermutlich auf absehbare Zeit die Chance geboten, im Main-Tauber-Kreis, jeden Ort und jedes einzelne Haus kostenlos an das Hochleistungsnetz anzubinden, wenn rechtzeitig die entsprechenden Verträge abgeschlossen werden.

Bei der Erarbeitung des neuen Landesentwicklungsplans, aber auch bei der Weiterentwicklung des Bildungsstandorts Main-Tauber-Kreis, gelte es, die Zukunftschancen der jungen Generation in der Heimat im Auge zu behalten und zu stärken. Der CDU-Abgeordnete ist sicher, dass das Land Baden-Württemberg den dafür vorgesehenen Ausbau fördern und begleiten wird. Gleiches gelte auch für den Bereich der Gesundheit und für die Sicherung der Wasserversorgung.

Auch den Bereich der Wirtschaft streifte Reinhart in seiner Ansprache. Hier bereite die höchste Inflationsrate sei 30 Jahren große Sorgen. Verantwortlich dafür seien die extrem gestiegenen Kosten auf dem Bau- und Energiesektor aber auch die Geldflutpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Wirtschaftlich habe man beim Bruttoinlandsprodukt nach einem Rückgang um 4,6 Prozent 2020 im vergangenen Jahr 2021 wieder ein Plus von 2,7 Prozent erreicht. Nach den aktuellen Prognosen der Ökonomen soll 2022 wieder ein Wachstum von 3,5 Prozent erzielt werden. 2022 werde also nicht nur bei der Überwindung der Pandemie, sondern auch auf dem Wirtschaftssektor zum „Jahr der Hoffnung“. Als Garant benötige man dafür aber einen gesunden und krisenfesten Mittelstand.

Die große Herausforderung im noch jungen Jahr sieht Reinhart in der Bewältigung des zunehmenden Fachkräftemangels, der sich besonders im dünner besiedelten Raum negativ auswirke.

In die Zukunft blickend meinte der CDU-Kreisvorsitzende: „Nach dieser Pandemie wird es keinen Weg zurück in die Zeit davor geben. Wir werden um unsere Wirtschaftskraft und um unseren Platz in der Welt weiterkämpfen müssen. Es geht um die Technologien von morgen, um die Märkte von morgen und um die Jobs und damit den Wohlstand von morgen“.

In der Landespolitik werde man sich – auch mit Blick auf diese Entwicklung – mit den Chancen für den ländlichen Raum, aber auch mit Zukunftsfragen wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnik bis hin zur Wasserstoff-Roadmap befassen und man müsse klären, wie man mit neuem Gründergeist wettbewerbsfähig bleibe. Dazu gehören auch Antworten auf die Fragen „Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach der Krise“, „Verbindung von Transformation, mit Nachhaltigkeit, Innovation und ökonomischer Stärke“ und „Wirtschaft, Gesellschaft, digitaler, schneller und resilienter“ machen. Zusammenfassend glaubt Reinhart: „Gerade jetzt ist die Zeit für Optimisten, für Erneuerer und für Möglichmacher gekommen“.

Auch auf die Pandemie ging der Landtagsvizepräsident in seiner Neujahrsansprache ein. Sie habe allen viel abverlangt und großen Verlust und Entbehrung mit sich gebracht. Deshalb galt sein ausdrücklicher Dank allen, die fortlaufend einen unermüdlichen Einsatz für die Gesundheit und Sicherheit aller geleistet haben.

Einen Schlüssel für eine bessere Zukunft, mehr Unbeschwertheit, mehr Freiheit und mehr Lebensfreude sieht er auch in der Zahl der über Zwölfjährigen, von denen in Baden-Württemberg mittlerweile 80 Prozent geimpft seien.