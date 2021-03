Main-Tauber-Kreis. „Unser ländlicher Raum ist in großen Teilen durch die heimische Landwirtschaft geprägt. Eine gut funktionierende Landwirtschaft ist die wichtigste Grundlage unseres Wohlstands. Gleichzeitig steht diese Branche wie kaum eine andere aktuell vor großen Herausforderungen. Die Themen Umwelt- und Insektenschutz spielen im täglichen Betrieb der Landwirte eine immer größere Rolle“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Dr. Wolfgang Reinhart.

Agrarminister mit dabei

Umso mehr freue es ihn, dass der Minister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, sich am Donnerstag, 25. Februar, 11 Uhr, Zeit für ein digitales Fachgespräch auf Initiative Reinharts zusammen mit den Bauern der Region nimmt.

Wie kann die Land- und Forstwirtschaft der Zukunft gestaltet werden? Wie können Umwelt- und Klimaschutz für alle Akteure der Branche akzeptabel berücksichtigt werden? Welche Rahmenbedingungen können darüber hinaus Planungssicherheit schaffen? Diese und weitere Fragen sollen im digitalen Fachgespräch an diesem Donnerstag gemeinsam mit den Mitgliedern des Kreisbauernverbands erörtert werden.

Schreiben an Kanzlerin

Reinhart selbst hatte kürzlich in einem Schreiben an die Bundeskanzlerin nochmals auf die Auswirkungen geplanter Maßnahmen in der Landwirtschaft zum Insektenschutz hingewiesen, bevor dieser im Kabinett nun verabschiedet wurde. Auch auf Landesebene war es bereits gelungen eine Kompromisslösung unter Beteiligung aller Akteure auszuhandeln.