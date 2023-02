Digital-Plattform für Schüler öffnet

Odenwald-Tauber. Im Vorfeld der Präsenzmessen in Walldürn, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim besteht für Unternehmen und Schüler die Möglichkeit, sich bereits digital zu vernetzen.

Über die Digitalplattform „Talentefinder“ können Schüler ab Montag, 27. Februar, in wenigen Minuten Profile anlegen, mithilfe derer sie sich in Steckbriefform selbst beschreiben und so eine erste Einschätzung für die über 70 teilnehmenden Unternehmen liefern, die sich ebenfalls dort präsentieren. Über 300 Ausbildungsstellen sind vertreten. Mit dem unten stehenden QR-Code gelangen Schüler direkt zur Profilerstellung. Die FN werden auch noch Informationsschreiben an die Schulen versenden, mithilfe derer Schulklassen gemeinsam mit ihrem Lehrer ein solches Profil anlegen können.

Dabei lohnt es sich, vollständige Angaben zu machen: Nicht nur wird dadurch die Funktionsweise der Plattform optimiert, unter allen vollständig angelegten Profilen verlosen die FN zusätzlich noch ein IPad. sr