Main-Tauber-Kreis. Die Frühjahrsarbeitssitzung des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ hat stattgefunden. Zahlreiche Vertreter der Städte und Gemeinden sowie der kultur- und touristischen Organisationen nahmen den Termin wahr, um die Arbeitsschwerpunkte für das nächste Halbjahr festzulegen. Im Mittelpunkt standen die Qualitätsanstrengungen um die Rad- und Wanderwege sowie die Aufrechterhaltung des Vertriebs in Zeiten der Corona-Pandemie.

Zweigeteilte Saison

In seinem Rückblick auf 2020 erinnerte Jochen Müssig an die zweigeteilte Saison. Diese war geprägt vom ersten Lockdown bis Ende April sowie ab November und dem guten Gästezuspruch in den warmen Monaten. Trotzdem muss mit einem Rückgang bei den Gästeankünften und -übernachtungen mit rund 50 Prozent gerechnet werden.

In seinen Rückblick band Müssig auch die Auswertungen des Deutschen Institutes für Wirtschaft und Fremdenverkehr aus München ein. Dieses Institut hatte das touristische Geschehen in Gesamtfranken für 2019 beleuchtet. Die für das Taubertal ermittelten Ergebnisse belegten nochmals, dass 2019 alles im Lot war und über 9000 Menschen ihr Primäreinkommen aus dem touristischen Geschehen erzielten.

„Das waren stolze Zahlen und ich freue mich auch, dass ein kommunales Steueraufkommen von über zehn Millionen Euro erwirtschaftet wurde“, berichtete Jochen Müssig. „Der Main-Radweg hat bei einer bundesweiten Abstimmung den zweiten Platz belegt und wurde mit dem „Bike & Travel Award“ ausgezeichnet“, informierte Müssig.

Erfolgreich war auch der Panoramaweg Taubertal, der in einem internationalen Vergleich von 18 Fernwanderwegen den dritten Platz erzielte. Ihm wurde der Trecking-Award zuerkannt.

Zu diesem guten Ergebnis 2019 und auch für die erfolgreichen Sommermonate 2020 hat auch das benutzerfreundliche Onlinebuchungssystem beigetragen. Die Unterkunftsangebote in der Ferienlandschaft sind in dem System an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr buchbar. „Ich appelliere an alle Unterkunftsanbieter, sich dem Onlinebuchungssystem anzuschließen“, sagte Müssig. Er begründete dies damit, dass nach Wegfall des coronabedingten Reiseverbots die Menschen schnell und unkompliziert ihre Reise buchen können.

Mit den Kommunen wurde vereinbart, dass bei den Rad- und Wanderwegen wieder die Regelkontrollen stattfinden. Dabei werden die Wegeoberflächen überprüft. Daneben wird überprüft, ob die Ausschilderung passt und der Weg wird von hereinwachsenden Ästen und Gebüsch freigeschnitten. Diese Qualitätsbemühungen sind wichtig, denn im Lieblichen Taubertal“ können inzwischen bereits vier Qualitätswanderwege mit dem Siegel „Wanderbares Deutschland“ genutzt werden. Darunter der Panoramafernwanderweg Taubertal sowie die Rundwanderwege „Wasser.Wein.Weite“, „Durchs romantische Wildbachtal“ und der „Bildstockwanderweg“ als meditativer Wanderweg auf Gemarkung Assamstadt.

Rang verteidigen

In diesem Jahr gilt es, die fünf Sterne des Radwegs „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ zu verteidigen. Dieser Radweg ist nun bereits im zwölften Jahr in der höchsten Qualitätsstufe angesiedelt. „Damit verfügt das ‚Liebliche Taubertal‘ über ein europäisches Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig. Die Nachzertifizierung steht nun in diesem Jahr an und die Anmeldung beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club wird der Tourismusverband Ende April oder Anfang Mai 2021 auf den Weg bringen. Die Städte und Gemeinden signalisierten Unterstützung und werden alles daransetzen, die wachsenden Anforderungen wieder zu erfüllen.

Die Anerkennung als Radreiseregion steht ebenfalls auf der Agenda. Die Städte und Gemeinden haben in den zurückliegenden Monaten die baulichen Maßnahmen umgesetzt und auch die Ausschilderung verbessert. Die Bewertung durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) steht nun an. Die Vorbefahrung hat bereits Ende 2020 stattgefunden und hat wichtige Hinweise zum Erreichen der Qualitätsstufe „Radreiseregion“ ergeben. Die Kommunen sowie der Tourismusverband sind sich darin einig, dass diese Qualitätsbemühungen durch einen entsprechenden Gästezuspruch belohnt werden.

Weiterhin wurden die Themen „Autofreier Sonntag“ und die Festlegung des Schwerpunktthemas 2022 erörtert. Der „Autofreie Sonntag“ ist für 1. August zwischen Rothenburg-Detwang und Bad Mergentheim geplant. Alle hoffen darauf, dass durch ein beschleunigtes Impfen Großveranstaltungen im Sommer wieder möglich sind.

Einstimmig beschlossen wurde auch das Schwerpunktthema 2022 mit dem Titel: „Liebliches Taubertal - E-Bikeregion“. Die Regioradeltouren in die Seitentäler und auf die Höhen rücken damit in den Mittelpunkt. Doch jetzt gilt es zunächst einmal, das Schwerpunktthema „70 Jahre Liebliches Taubertal 2021“ mit vielfältigen Veranstaltungen und Events zu begehen. Auftakt ist die digitale Weinprobe am Samstag, 10. April, zu deren Teilnahme jetzt Weinpakete unter der Anschrift der Geschäftsstelle „Liebliches Taubertal“ bestellt werden können.

Maßnahmen besprochen

Zum Abschluss wurden die Vertriebsmaßnahmen besprochen. Aufgrund des Lockdowns sind zahlreiche touristische Messen ausgefallen. Der Tourismusverband hat deshalb sein Gesamtmarketing umgestellt und setzt verstärkt auf digitale Vertriebswege. Hierzu zählen die Social-Media-Wege ebenso wie die Plattformen Komoot oder Outdoor Active. Zudem führt der Tourismusverband Videopressekonferenzen durch, die bereits für Baden-Württemberg, Sachsen und Hamburg stattgefunden haben.

Es folgt jetzt noch die Videopressekonferenz für den Großraum München und dem süddeutschen Raum. Umgesetzt werden soll auch die Jubiläumspressereise im Mai, für die sich bereits 30 Journalisten angemeldet haben. tlt