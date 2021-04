Die Ehrenamtlichen sind unentbehrlich

Prädikanten sind Frauen und Männer, die „mit ganz viel Herzblut und Einsatzbereitschaft“ ehrenamtlich evangelische Gottesdienste halten. In der Bezirkssynode würdigte Dekanin Renate Meixner ihren Dienst.

AdUnit urban-intext1

Main-Tauber-Kreis. 160 Gottesdienste wurden 2020 im Weikersheimer Kirchenbezirk von den 13 Prädikantinnen und Prädikanten gehalten. Durchschnittlich war jeder von ihnen also einmal monatlich im Dienst. Dabei sind im letzten Jahr coronabedingt etliche Gottesdienste ausgefallen – im „normalen“ Vergleichsjahr 2015 waren es 255 Prädikanten-Gottesdienste.

Michaela Wolpert aus Weikersheim ist die erste Prädikantin im Kirchenbezirk Weikersheim, die bei ihren Gottesdiensten (hier in Edelfingen) das weiße liturgische Gewand, die „Mantelalbe“ trägt. Die Gemeinden wissen das zu schätzen. © Peter Keßler

Prädikanten kommen aus allen Berufsgruppen. Nach entsprechender Ausbildung dürfen sie in den Gemeinden ihres Kirchenbezirks ehrenamtlich Gottesdienste übernehmen. Die Einsätze werden ausschließlich durch das Dekanatamt geregelt. Vom Oberkirchenrat gibt es Predigtvorlagen, die aber frei bearbeitet werden dürfen. Nach Zusatzkursen werden Prädikanten auch für Taufen und Abendmahl eingesetzt und können Trauungen und Beerdigungen übernehmen. Sie dürfen dann auch eigene Predigten ausarbeiten.

Besondere Herausforderung

Selbst wenn alle Pfarrstellen besetzt sind (im Weikersheimer Kirchenbezirk fehlen aber derzeit drei Pfarrer), sind sie nötig: Auch Pfarrer sind einmal krank oder haben Urlaub, sie müssen zur Fortbildung gehen und brauchen freie Sonntage. „Wir sind mehr als dankbar, dass wir unsere Prädikanten haben“, betonte die Dekanin. Eine besondere Herausforderung sei der Prädikantendienst allerdings „unter den jetzigen erschwerten Bedingungen“.

AdUnit urban-intext2

In jedem Kirchenbezirk ist einer der Gemeindepfarrer als „Bezirks-Prädikantenpfarrer“ bestellt, hier ist das Roland Silzle, Niederstetten. Jährlich lädt er ein zum Prädikantentag mit Gottesdienst, Austausch und aktuellen Informationen. 2020 konnte der nicht stattfinden, Roland Silzle plant jetzt für den Oktober. „Die Gemeinschaft untereinander“, so weiß er, „fehlt den Prädikanten, das gegenseitige Bestärken“.

Auch unter den derzeitig notwendigen Einschränkungen im Gottesdienst litten die Prädikanten. „Es fehlt mir total“, habe ihm einer gesagt, „den Menschen ins Gesicht zu sehen und so einen Kontakt aufzubauen“. Gottesdienst sei doch „ein Gemeinschaftserlebnis“. Auch die Rückmeldung komme zu kurz, wenn man sich am Ausgang nur mit Abstand und Maske verabschieden könne. Doch ein Prädikant habe auch formuliert: „Ich mache die Gottesdienste nach wie vor gerne, denn ich spüre, dass Menschen mehr denn je dankbar sind für Orientierung, Trost und Hoffnung“.

AdUnit urban-intext3

Prädikanten werden nach ihrer Ausbildung auf sechs Jahre vom Dekanatamt beauftragt – Verlängerung ist möglich. Der „Prädikanten-Ruhestand“ beginnt mit 75 Jahren, aber auch danach kann man noch für einzelne Dienste angefragt werden. Bei der jetzigen Bezirkssynode, die online stattfand, wurden – rückwirkend ab März 2020 – für weitere sechs Jahre wiederbeauftragt: Edmund Betz, Angela Breitinger-Teske, Doris Gehringer, Ruth Hartung, Georg Kellermann, Christa Kleinschrodt, Dr. Gerhard Wegmann und Michaela Wolpert. Dekanin Renate Meixner gratulierte gleichzeitig Doris Gehringer und Georg Kellermann zum Zwölf-Jahr-Prädikanten-Jubiläum.

AdUnit urban-intext4

Mutig begonnen

Prädikanten tragen nach württembergischer Ordnung im Gottesdienst keinen Talar. Es ist ihnen aber erlaubt, als „liturgisches Gewand“ ein weiße knöchellange „Mantelalbe“ zu tragen. Die setzt sich im Kirchenbezirk allerdings nur sehr langsam durch: Michaela Wolpert aus Weikersheim, seit 19 Jahren im Prädikantendienst, hat hier als bisher einzige Prädikantin mutig begonnen, ihre Gottesdienste in einer Mantelalbe zu feiern. Dabei muss – so will es die Kirchenleitung – der Unterschied zwischen Prädikanten und Pfarrern sichtbar bleiben: Pfarrer tragen über der Albe eine Stola in den Farben des Kirchenjahres, Prädikanten müssen auf diesen Schmuck verzichten. Michaela Wolpert weiß sich zu helfen: Bei ihr sieht man oben an der Albe eben noch ein Stück T-Shirt in der liturgischen Farbe. Die Gottesdienstbesucher, so die Prädikantin, lobten, „dass man an der Albe gut erkennt, dass hier jetzt ein besonderes Amt, eine besondere Aufgabe ausgeführt und übernommen wird“. Und dieses Ehrenamt, das viel Zeit und Kraft kostet, weiß man zu schätzen.

Noch ein weiteres Jubiläum würdigte Dekanin Renate Meixner bei dieser Synodaltagung: Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann beging ihr Zehn-Jahr-Dienstjubiläum in Weikersheim. „Corona zeigt, wie wichtig die Kirchenmusik ist“, so die Dekanin. Ohne das Singen fehle Wesentliches und das Instrumentalspiel könne kein vollständiger Ersatz sein.

„Anne-Maria Lehmann sorgt dafür, dass Menschen ausgebildet werden für den Gesang und den kirchenmusikalischen Einsatz – und wenn Corona vorbei ist, wird sie auch wieder die Projekte weiterführen, die wir in Gemeinde und Bezirk so sehr schätzen“. Dafür gebühre ihr großer Dank.