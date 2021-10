Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesweite Schilder-Aktion - Staatsministerium Baden-Württemberg hüllt sich über Hintergründe des „Geheimnisses“ in Schweigen Der Countdown läuft am Freitag ab

Werden hier die fränkisch-bayerischen Nachbarn aus dem Raum Uffenheim auf den Grenzübertritt ins „Ländle“ aufmerksam gemacht? Am Ortsschild in Creglingen-Sechselbach prangte am Wochenende direkt unter der offiziellen Tafel ein etwa gleich großes gelbes Schild mit der unübersehbaren Aufschrift „Willkommen in the Länd“.