Ein ungewöhnlicher Wahlkampf geht langsam zu Ende. Gerne hätte ich als Kandidat der Grünen mehr persönlichen Kontakt mit Ihnen gehabt, liebe Wählerinnen und Wähler. Die Corona-Beschränkungen haben das verhindert. Diese Ausnahmesituation war eine Herausforderung für uns. Wir mussten neue Wege gehen und viele Veranstaltungen virtuell durchführen. Aus dieser Erfahrung ziehe ich aber auch die positive Erkenntnis, dass wir in der Lage sind, auf Krisen mit kreativen Lösungen zu reagieren und sie zu bewältigen.

Dr. Leonhard Haaf, Grüne. © Grüne

Nach der Corona-Pandemie geht es nun darum, den Klimawandel und das Artensterben zu stoppen, die beiden größten Bedrohungen für die Menschheit. Mit dem Klimaschutz- und dem Biodiversitätsschutzgesetz hat die Grün geführte Landesregierung bereits wichtige Schritte gemacht. Diese Politik wollen wir in den nächsten fünf Jahren weiterführen. Ich finde die Forderungen der jungen Generation absolut gerechtfertigt, mehr für den Klimaschutz zu tun. Um das Klimaabkommen von Paris 2015 einzuhalten, müssen wir alle Politikbereiche auf Nachhaltigkeit ausrichten. Das heißt unsere Gebäude energetisch sanieren, die erneuerbaren Energien ausbauen, die Landwirtschaft ökologisch entwickeln und unsere Wirtschaft umbauen. Das schafft Arbeitsplätze, nicht nur im Handwerk, und verhilft unseren Landwirten zu auskömmlichen Preisen für ihre Erzeugnisse.

Corona hat uns drastisch vor Augen geführt, dass wir erheblichen Nachholbedarf bei der Digitalisierung haben. Wir müssen die Breitband- und Mobilfunkversorgung flächendeckend gewährleisten. Unser Gesundheitswesen, das in der Pandemie Großartiges leistet, muss gestärkt werden. In Zukunft braucht es mehr Mittel – in der Gesundheitsvorsorge, im öffentlichen Gesundheitsdienst und in der Intensivpflege. Die Forschungsmittel für Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen überspringen können, müssen wir heraufsetzen. Pflegende brauchen nicht nur Beifall, sondern auch bessere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen, um den Pflegenotstand zu beenden. Für gleiche Bildungschancen benötigen wir mehr Ganztagsangebote.

Die Digitalisierung der Schulen müssen wir voranbringen. Dafür benötigen wir mehr Fortbildungsangebote für die Lehrerinnen und Lehrer. An jeder Schule brauchen wir professionelle Unterstützung bei der Digitalisierung. Mit einer besseren Radverkehrsinfrastruktur und mehr ÖPNV wollen wir die Verkehrswende durchführen.

Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme. Als Arzt rate ich Ihnen, vermeiden Sie jedes Infektionsrisiko und machen Sie Briefwahl. Wählen sie Grün für Kretschmann.