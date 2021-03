Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 14. März entscheiden Sie, wer uns in den kommenden fünf Jahren aus dem schönen Main-Tauber-Kreis im Landtag von Baden Württemberg vertreten darf. Durch die Corona-Pandemie kommen schwere Zeiten auf uns und unsere Wirtschaft, aber auch auf unsere Politik zu. Wir müssen auch aufpassen, dass unsere Gesellschaft nicht weiter gespalten wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir, wenn wir alle an einem Strang ziehen, diese Probleme auch gemeinsam meistern können.

Aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung in Gemeinderat und Kreistag, aber auch aus der freien Wirtschaft weiß ich, dass ich manchmal Entscheidungen treffen muss, die bei dem einen oder anderen auf Unverständnis stoßen. Wäre es anders, hätten wir ein Problem mit unserer Demokratie. In der Politik kann man leider nicht immer jedem alles recht machen. Trotzdem möchte ich mich weiterhin für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger einsetzen und zukünftig Entscheidungen in der Landespolitik für unseren Landkreis mit treffen.

Jürgen Vossler, FDP. © Besserer

Ich glaube, dass die Zeit für eine Veränderung in unserem wunderschönen Main-Tauber-Kreis gekommen ist und Sie die Chance nutzen sollten, über den grün-schwarzen Tellerrand hinauszuschauen. Sie dürfen mir glauben, dass ich mir die Entscheidung für diese Kandidatur nicht leicht gemacht habe, und ich mir der Verantwortung durchaus bewusst bin. Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Bürgernähe spielen für mich eine zentrale Rolle. Ich möchte mich auch nicht hinstellen und schlaue Reden halten. Mir ist es vielmehr wichtiger, den Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören, damit ich Ihre Sorgen und Nöte verstehe und mich dafür im Landtag einsetzen kann.

Meine Hauptthemen sind das Handwerk, die Wirtschaft und der Mittelstand. Aber auch unsere Landwirtschaft ist ein wichtiger Eckpfeiler unseres ländlich geprägten Kreises, die mir sehr am Herzen liegt. Energiepolitik, Bildung, Digitalisierung, bezahlbarer Wohnraum und Ärzteversorgung dürfen aber genauso wenig vernachlässigt werden, wie unsere Kinder und Jugendlichen. Aber auch die Kluft zwischen Arm und Reich wächst weiter und muss auf politischer Seite weiterhin im Fokus stehen.

Dafür möchte ich mich zukünftig einsetzen. Jetzt liegt es an Ihnen, mit Ihrem Kreuzchen die richtige Entscheidung zu treffen. Deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie mir Ihre Stimme geben, damit ich Sie in der kommenden Legislaturperiode im Landtag von Baden-Württemberg vertreten darf. Bei der Neugründung unseres Landes muss der Gedanke der Liberalität von Gesellschaft und Wirtschaft wieder im Zentrum stehen.