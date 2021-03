Main-Tauber-Kreis. Baden-Württemberg wählt am Sonntag, 14. März, einen neuen Landtag. Im Wahlkreis 23 Main-Tauber sind rund 102 000 Wahlberechtigte verzeichnet, die in den Wahllokalen ihrer Städte und Gemeinden von 8 bis 18 Uhr oder bereits auch vorher per Briefwahl ihre Stimmen abgeben können.

AdUnit urban-intext1

Kreiswahlleiter Reinhard Frank appelliert an alle Wahlberechtigten, von ihrem demokratischen Stimmrecht Gebrauch zu machen und dankt den ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern im Voraus für ihren Einsatz. Nicht nur die Wahlhelfer, sondern auch die Wahlberechtigten müssen am Wahltag beim Betreten des Gebäudes, in dem sich das Wahllokal befindet,die besonderen Hygieneregeln der Corona-Verordnung beachten.

Am Montag, 15. März, wird das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt als Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters dann die 213 Wahlniederschriften aus allen Städten und Gemeinden im Wahlkreis erhalten und abschließend die Wahlergebnisse prüfen. „Vor allem müssen wir in Zweifelsfällen entscheiden, ob ein Stimmzettel gültig ist oder nicht“, erläutert Haas.

Am Donnerstag, 18. März, soll dann der Kreiswahlausschusses das amtliche Endergebnis im Wahlkreis 23 Main-Tauber feststellen. Die öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses ist an diesem Tag um 10 Uhr im Sitzungssaal des Hauses IV, Gartenstraße 2a, in Tauberbischofsheim geplant. lra