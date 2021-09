Das umfangreiche Kursangebot spricht alle Generationen an

Main-Tauber-Kreis. Unter dem Motto „Zusammen in Vielfalt. Nachhaltig. Vernetzt“ startet die Volkshochschule Mittleres Taubertal in das Herbst-Winter-Semester 2021/22. Das Angebot der VHS bietet seit jeher Vielfalt und Nachhaltigkeit durch ein breites Weiterbildungsspektrum sowohl in Präsenz als auch online.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das druckfrische Programmheft wird Mitte September an alle Haushalte in den Mitgliedskommunen Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach und Wittighausen und im Umkreis verteilt. Darüber hinaus liegt es unter anderem in den Stadtverwaltungen, in Banken und in der VHS-Geschäftsstelle aus. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Programmheft in einer gekürzten Version als Druckausgabe erhältlich, die ausführlichen Kursausschreibungen und aktuellen Termine sind auf www.vhs-mt.de abrufbar.

Für den Zeitraum September bis März finden Weiterbildungsinteressierte eine große Auswahl an Präsenzangeboten wie auch Onlineangebote in den Fachbereichen Allgemeinbildung, Kunst und Kultur, Gesundheit, Sprachen und EDV und Beruf.

Die Vorträge finden online oder in Präsenz zu Themen wie beispielsweise Finanzen, Gesundheit, Natur und Nachhaltigkeit, Datenschutz sowie Rechte im Umgang mit Behörden statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die „jungen VHS“ richtet sich an die jüngere Zielgruppe mit Kursen wie frühzeitiger Kindertanz, Lernhilfen in Englisch und Mathematik oder Rope Skipping (neun bis zwölf Jahren). Auch finden erstmalig Trommel-Kurse für verschiedene Altersgruppen statt, in denen die Schlagtechnik der Diembe gelernt und einfache traditionelle westafrikanische Rhythmen erarbeitet wird.

Im Bereich „Sprachen“ bietet die Volkshochschule neue Kurse in Arabisch und Ungarisch an. Auch folgenden Sprachen sind als individuelle Kurse möglich: Latein, Hebräisch, Portugiesisch/Brasilianisch, Polnisch, Ukrainisch, Tschechisch.

An mehreren Online-Abenden für Sprachen können Interessierte ab Mitte September die Dozentinnen und Dozenten der Sprachkurse vorab kennenlernen und sich beraten lassen. Diese Online-Abende finden in der VHS.cloud statt. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung mit einem Zugangslink oder QR-Code möglich, der im Programmheft oder auf der Homepage zu finden ist.

Im Bereich „EDV und Beruf“ gibt es den neuen Kurs „Grundzüge des Rechnungswesens“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für alle, die gerne eine Online-Veranstaltung der VHS besuchen möchten und hierzu Unterstützung wünschen, bietet Marco Wolf, VHS-Mitarbeiter, mehrere kostenlose Einführungskurse zur VHS-eigenen Online Plattform VHS.cloud vor Ort im Präsenzunterricht an.

Die VHS ist als zertifizierter Bildungsträger nach AZAV anerkannt und bietet viele zertifizierte Kurse an, die über Bildungsgutscheine von Arbeitsagentur und Jobcenter gebucht werden können. Diese zweiten und dritten Bildungschancen sind der VHS-Leiterin Christine Schelhaas besonders wichtig.

Nicht aus den Augen verlieren möchten die VHS trotz aller pandemiebedingten Hemmnisse das Jubiläum „75 Jahre Volkshochschule Mittleres Taubertal“. Zum jetzigen Zeitpunkt beim Semesterstart ist aber nicht absehbar, ob es die Pandemiesituation im Herbst/Winter erlauben wird, sich bei einem Jubiläumsfest persönlich vor Ort zu begegnen. Daher möchten die VHS-Mitwirkenden auf persönliche Begegnungen nicht verzichten und mit Kursteilnehmenden und Interessenten bei zwei besonderen Events mit virtuell ins Gespräch kommen.

Für den 19. November, dem Gründungsmonat der VHS 1946, ist eine Online-Begegnung mit den VHS-Akteuren vorgesehen, wie der VHS-Vorsitzende Bürgermeister Dr. Lukas Braun bekanntgab. Auch möchten die VHS anlässlich des Jubiläums besondere Bildungserlebnisse an der VHS in den vergangenen 75 Jahren in einem Podcast beziehungsweise Imagefilm mit einer Mit-Mach-Aktion festhalten. Unter allen Mitwirkenden an diesen besonderen Mit-Mach-Aktionen werden Einkaufsgutscheine vergeben und attraktive Preise verlost.

Die VHS ist immer offen für neue Kurswünsche, um auch in Zukunft ein attraktives Kursangebot zu gestalten. Bei entsprechender Nachfrage können auch während eins Semesters zusätzlich zum vielseitigen Programm kurzfristig neue Kurse und Veranstaltungen durchgeführt werden.

Das VHS-Team mit Christine Schelhaas, Lilia Heninsinger, Imane Kouar-Weinig und Marco Wolf steht den gleich mehrsprachig für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. In den Sprachen Englisch, Französisch, Arabisch und Russisch sowie nach vorheriger Vereinbarung auch in den Sprachen Italienisch, Spanisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch und Ukrainisch erfahren die Bildungssuchenden mehr zu ihren persönlichen Bildungsmöglichkeiten. Dies gilt auch für Beratungen im Rahmen der Bildungsprämie und der LN WNN-Beratungen.

Die Präsenzkurse der Volkshochschule finden in den Schulungsräumen der Mitgliedskommunen Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach und Wittighausen unter dem jeweils aktuell gültigen Hygienekonzept der VHS statt, das auf der Webseite zum Nachlesen verfügbar ist.

Für die Teilnahme am Präsenzunterricht gilt neben den bisherigen Hygienebestimmungen und der Maskenpflicht im Innenbereich die 3G-Regel: Nach derzeitiger Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg kann nur derjenige an VHS-Kursen in Innenräumen teilnehmen, der geimpft, genesen oder aktuell getestet ist.

Anmeldungen sind ab sofort online möglich über die Homepage www.vhs-mt.de oder schriftlich mit einem Anmeldeformular.

Die Öffnungszeiten der VHS-Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim sind wie gewohnt Montag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag von 16 Uhr bis 18 Uhr oder nach Terminvereinbarung.

Es gilt zu beachten, dass Beratungstermine beziehungsweise Vor-Ort-Termine, die einen längeren Aufenthalt in den Räumen der VHS erforderlich machen, nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind, gemäß der 3G-Regelung erfolgen und eine Dokumentation der Kontaktdaten stattfindet.

Die Abgabe von Anmeldungen oder Abholung von Unterlagen ist jederzeit ohne Terminvereinbarung möglich.