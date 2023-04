Das Schöffenamt als „bewusstseinserweiternde Tätigkeit“

„Im Namen des Volkes“: Damit diese Formulierung nicht nur trockene Theorie bleibt, sind in zahlreichen Prozessen ehrenamtliche Laienrichter aktiv. Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit.

Main-Tauber-Kreis. Zu Recht und Rechtsprechung hat wohl jeder eine Meinung, oft sind diese von einer gewissen Härte geprägt. Etwas anderes ist es, wenn man den Prozess der Rechtsprechung hautnah miterlebt und sogar gestaltet.

Möglichkeit hierzu besteht in der Form des ehrenamtlichen Richters, dem sogenannten Schöffen. Kandidaten für dieses Amt werden für eine Periode von fünf Jahren gewählt und sollen das Vertrauen der Bürger in die Justiz und eine lebensnahe Rechtsprechung sicherstellen.

Weert Meyer ist Schöffe. Der Wahl-Igersheimer engagiert sich bei der Feuerwehr, bringt sich schon jahrzehntelang ehrenamtlich ein. Diese Arbeit ist ihm wichtig, „ich möchte den Bürgern helfen“, erklärt er seine Motivation. Und so bewirbt sich der gebürtige Ostfriese, als Schöffen am Amtsgericht in Bad Mergentheim gesucht werden.

Zu Beginn der Amtsperiode erhielten er und die anderen gewählten Schöffen eine mehrstündige Einweisung durch die hauptamtliche Richterin, bei der die Grundlagen des verantwortungsvollen Ehrenamts erläutert wurden.

Anfangs Aufregung

Etwa 50 Verhandlungen hat er mittlerweile absolviert. Am Anfang sei durchaus eine gewisse Aufregung zu spüren gewesen, doch man wachse mit seinen Aufgaben und werde routinierter. Auch wenn ein großer Teil Betäubungsmitteldelikte sind, so ist die Bandbreite an verhandelten Fällen nicht zu unterschätzen. So standen auch schon Waffenbesitz, Betrug in größerem Stil und sogar häusliche Gewalt auf der Tagesordnung am Amtsgericht in der Kurstadt.

Weert Meyer macht die Arbeit als ehrenamtlicher Richter viel Spaß. „Das Gericht ist interessant, Leben pur“, beschreibt er seine Eindrücke. Auch die Arbeit mit Richterin Susanne Friedl schätzt er sehr. Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Laie und Volljuristin? „Es ist immer eine super Zusammenarbeit mit ihr, man fühlt da keine Hierarchie im Prozess“, schildert er die Stimmung im Gerichtssaal.

Häufig frage die Richterin im Rahmen der meist etwa halbstündigen Urteilsfindung sogar zuerst die Schöffen nach deren Meinung. Auch gemeinsame Mittagspausen bei den teilweise ganztägigen Sitzungen tragen zu einem guten Verhältnis zwischen ehren- und hauptamtlichem Richter bei.

Der Schöffe ist ein eher ruhiger Mensch, nimmt sich auch im Gespräch oft kurz Zeit zum Nachdenken, ehe er eine Antwort gibt. Eine Eigenschaft, die er auch im Gerichtsprozess anwendet und wichtig findet. „Man braucht Menschenkenntnis und muss viel zuhören“, fasst er die Herangehensweise zusammen. Zwar können Schöffen genau wie der Vorsitzende Richter Fragen an Zeugen und Prozessparteien stellen, zumeist hören sie jedoch zu, lassen Fakten und Eindrücke auf sich wirken, die dann Grundlage für die Urteilsfindung sind. Es ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die langanhaltende Konzentration erfordert, immerhin steht am Ende ein Ergebnis, das ein Leben stark verändern kann. Daher bräuchten potenzielle Interessenten neben der Menschenkenntnis „Mut zur Entscheidung und dann auch Vertrauen in diese Entscheidung“, wie der erfahrene Schöffe Meyer erklärt. Er hat viel Freude an der Tätigkeit gefunden und würde auch nach Ende der Amtsperiode gerne weiter tätig sein. So erscheint seine Bewerbung als Jugendschöffe, die derzeit ebenfalls gesucht werden, nur folgerichtig.

Karl Grau ist derzeit Jugendschöffe. Der Elpersheimer hatte sich bei der Wahl 2018 zur Verfügung gestellt. Er hat schon früh mit Jugendschöffen zu tun: Von 1981 bis 2019 ist er im Jugendamt des Landkreises Hohenlohe aktiv, hat dort mit den Vorschlagslisten für die Jugendschöffen zu tun. „Da habe ich dann irgendwann beschlossen, mich selbst zur Verfügung zu stellen, wenn ich mal nicht mehr arbeite“, erzählt er schmunzelnd. 2019 war es dann soweit und nahtlos zum Ausscheiden aus dem Berufsleben folgt dann seine Amtsperiode als Jugendschöffe.

Es kam zwar bislang erst zu sieben Verfahren, dennoch ist auch hier der Aufwand nicht zu unterschätzen. Verhandelt wird am Landgericht in Ellwangen, 90 Kilometer Fahrt nimmt der pensionierte Verwaltungsfachwirt auf sich, für die er jedoch entschädigt wird. Potenzielle Interessenten müssen also keine finanziellen Nachteile durch ihre Tätigkeit fürchten

Enorme Bandbreite

Auch im Jugendbereich ist die Bandbreite enorm: Neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder mehrfachem Schwarzfahren musste auch schon wegen versuchtem Totschlag und sexuellem Missbrauch Minderjähriger verhandelt werden. Oft sind mehrere Verhandlungstage angesetzt, die bereits um 9 Uhr beginnen. „Das heißt früh aufstehen. Früher, wie ich das als Rentner sonst eigentlich müsste“, erklärt er lachend.

Die Angeklagten waren bislang allesamt volljährig, dennoch ist ein sensibles Vorgehen wichtig. „Der Fokus liegt weniger auf Bestrafung als auf Erziehung“, macht Grau den Sinn der Jugendstrafverfahren deutlich. Es gelte zu bedenken, dass jeder Mensch von seiner Gesellschaft geprägt werde, viele befänden sich in einer unglücklichen Spirale, die im Ergebnis zu kriminellen Handlungen führe.

Außerdem täusche eine mittlerweile stärker fortgeschrittene körperliche Entwicklung über die tatsächliche geistige Reife der Angeklagten hinweg und verleite zu Fehlschlüssen. Daher sind vor allem erzieherische Maßnahmen wie Sozialstunden das Mittel der Wahl, wobei durchaus auch Geld- und Bewährungsstrafen verhängt werden.

Veränderter Blick

Umso wichtiger ist für potenzielle Jugendschöffen daher laut Karl Grau eine „größtmögliche Unvoreingenommenheit und ein Verständnis für Problemlagen“. Wer das mitbringt, den erwartet eine „bewusstseinserweiternde Tätigkeit“.

Denn tatsächlich hat das Amt seinen Blick auf die Rechtsprechung geändert. „Wenn ich Stammtisch-Diskussionen höre, in denen härteste Strafen auch für junge Menschen gefordert werden, widerspreche ich und will ein Umdenken erreichen, auch wenn das nicht klappt“, erzählt er.

Auch Weert Meyer weiß durch seine Arbeit das Rechtssystem zu schätzen: „Wenn wir auf andere Länder schauen, auf Todesurteile im Iran, müssen wir umso dankbarer für unsere Rechtsprechung sein“, macht er deutlich.