Das Leben positiv gestalten

Main-Tauber-Kreis. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes richtet ein Gruppenangebot an zehn- bis 14- jährige Mädchen, die sich in emotional hochbelastenden Situationen befinden. Das Angebot ist kostenlos. Im Vorfeld gibt es in der Geschäftsstelle des Caritasverbands für Eltern ein Info-Treffen am 26. Januar von 17 Uhr bis 18 Uhr. Die Gruppentreffen der Mädchen finden jeweils von 17 bis 18.30 Uhr am 2./9./16. / 23. Februar sowie 9./16. März jeweils von 16 bis 17.30 Uhr statt. Die Leitung hat Yvonne Kraus. Anmeldung und Infos gibt es beim Caritasverband im Tauberkreis, Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Schlossplatz 6, Tauberbischofsheim, 09341/92201025 oder beraten@caritas-tbb.de. Anmeldeschluss: 21. Januar.

