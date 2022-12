Das Büffeln hat sich für die Schüler gelohnt

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis. In den letzten Wochen hieß es für über 50 Berufsschülerinnen und Berufsschüler büffeln und gute Nerven beweisen. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung standen die Abschlussprüfungen an.

Die Arbeit hat sich sichtlich gelohnt, da die Absolventinnen und Absolventen ein beachtliches Ergebnis erzielten. Über ein Drittel der Prüflinge wurde für ihre Leistungen ausgezeichnet. Insgesamt wurden sieben Belobigungen für einen Schnitt zwischen 1,7 und 2,0 und neun Preise für hervorragende Leistungen von 1,7 und besser verliehen.

Die besten Gesamtleistungen erzielten die beiden Technischen Produktdesigner Daniel Schmitt, der seine Ausbildung bei der VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim absolvierte, und Jan Theobald, der seine Ausbildung bei der Wilhelm König machte.

Der Maler und Lackierer Marino Markert, der bei der Firma Bruno Markert lernte, verkürzte seine Ausbildung um sechs Monate und erzielte bei der vorgezogenen Prüfung einen hervorragenden Schnitt von 1,3. Die Zeugnisübergabe fand durch die Klassenlehrer statt, die den Prüflingen zu ihrem Erfolg gratulierten und ihnen gute Worte mit auf den Weg gaben.

Nach dreieinhalb turbulenten Jahren, die stark von Corona geprägt waren, steht nun der nächste Meilenstein an. Der Abschluss bietet viele neue Möglichkeiten, aber stellt alle auch vor neue Herausforderungen. Mit einem Bein steht man noch in der Ausbildung, mit dem anderen schon in neuen Bereichen, denkt über weiterführende Schulen nach oder möchte studieren.

Auch die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim bietet hier interessante Möglichkeiten. So kann man nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung in zwei Jahren Vollzeit die Weiterbildung zum „Staatlich geprüften Techniker für Maschinen- und Anlagentechnik“ anstreben oder in einem Jahr am Berufskolleg die Fachhochschulreife erwerben.

Der berufliche Werdegang wird jede und jeden prägen. Die Lehrerinnen und Lehrer hoffen, dass alle ihr persönliches Glück und ihren Weg gehen werden.

Die erfolgreichen Prüflinge sind:

Klasse M4IM (Industriemechaniker), Klassenlehrer: Daniel Müller, Sören Bauer, Niklas Baumann, Marius Bundschuh, Marcel Heß, Pascal Müller, Noel Scholz (Lob), Marvin Schwab.

Klasse M4MK (Metallbauer/in), Klassenlehrer: Hermann Ruppert, Melina Kraus, Nik Legler, Nico Mastel, Alexander Miller, Fabian Sterzl.

Klasse M4PA (Technische/r Produktdesigner/in), Klassenlehrer: Stefan Schulz, Lukas Bätz (Preis), Jonas Fug, Cyan Günter (Preis), Linus Hiller (Lob), Paul Hörner (Lob), Pierre Kohls, Nina Müller(Preis), Dustin Niedziolka, Lukas Oswald, Nils Rothbauer (Lob), Lavinia Schack (Lob), Daniel Schmitt (Preis), Jan Theobald (Preis), Rebecca Vierneisel (Preis), Lukas Warncke (Lob), Jonathan Wundling, Tom-Manuel Wysotzki, Samuel Zöller (Lob).

Klasse R4PW (Kraftfahrzeugmechatroniker/in), Klassenlehrer: Thorsten Goldschmitt, Faridullah Babakhani, Arsim Bajrami, Marin Durasin, Michelle Eitel, Simon Fast, Benjamin Fleischmann, André Gutmann, Adem Kalafat, Sebastian Kawka, Maurice Koßagk, Kevin Martel, Roman Schmitt, Leon Schütz, Lars Vierheilig (Preis).

Klasse F3ML (Maler und Lackierer, vorgezogene Prüfung), Klassenlehrer: Matthias Rieger, Marino Markert (Preis).

Klasse Z3TI (Tischler, vorgezogene Prüfung), Klassenlehrer: Michael Hellmuth, Gabriel Braun (Preis).