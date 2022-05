Das 365-Euro-Jugendticket kommt

Das landesweit gültige 365-Euro-Ticket für junge Menschen bis 27 Jahren in Schule, Studium oder Ausbildung soll auch im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar und damit auch im Main-Tauber-Kreis kommen.

Von Heike von Brandenstein

Main-Tauber-Kreis. Lob gab es bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle allenthalben. „Das ist eine ganz tolle Geschichte für einen nachhaltigen ÖPNV“, so Landrat Christoph Schauder. Als „richtig gute Sache“ bezeichnete Ute Schindler-Neidlein, Fraktionsvorsitzende der SPD, das anvisierte Angebot und Rainer Moritz von den Bündnisgrünen sprach vom „richtigen Weg“, auch wenn der nicht nicht am Ende sei.

In die Lobeshymnen stimmte auch die CDU ein. Joachim Döffinger sieht das 365-Euro-Jugend-Ticket als „guten Schritt in die nachhaltige Mobilität“. Dr. Wolfgang Reinhart sprach auf Landesebene von einer „Zangengeburt“ des Projekts, wertete diese aber als Verbesserung des ÖPNV gerade im ländlichen Raum durch die landesweite Gültigkeit.

Konsens mit Bayern

Für einen Euro pro Tag mit Bussen und Bahnen durch ganz Baden-Württemberg gondeln lautet die Botschaft des neuen Tickets, das laut Plan der Landesregierung zum März kommenden Jahres eingeführt werden soll. Im Nachbarland Bayern ist es bereits Realität, in Hessen kommen auch Senioren ab 65 Jahren in den Genuss des Landestickets. Andere Bundesländer, wie etwa Niedersachsen, wollen nachziehen.

Für den Main-Tauber-Kreis gibt es darüber hinaus noch eine frohe Botschaft. Das 365-Euro-Ticket gilt auch, wie derzeit das Maxx-Ticket, über die Landesgrenze hinaus in die direkt angrenzende Region der fünf bayerischen Nachbarlandkreise – in Würzburg zum Beispiel bis zum Hauptbahnhof. „Das ist ein ganz toller Verhandlungserfolg für den Main-Tauber-Kreis, für den ich dem Verkehrsminister danke“, sagte der Landrat in Richtung Stuttgart.

Voraussetzung für die Einführung des landesweiten Jugendtickets ist allerdings die Zustimmung der Gremien des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar zur Einführung und die Bezuschussung des Landes zu 70 Prozent. Der Main-Tauber-Kreis hätte damit 30 Prozentder Kosten zu schultern. Für Familien ergibt sich eine klare Kosteneinsparung. Bislang zahlen sie für das Maxx-Ticket ihrer Kinder ab der fünften Klasse 560,40 Euro, von denen der Landkreis 60 Euro übernimmt. Die Kosten für Grundschüler trägt der Main-Tauber-Kreis bislang vollständig und wird dies auch weiterhin tun.

Eltern sparen baren Geld

Künftig wird der Kreiszuschuss von fünf Euro pro Monat oder 60 Euro im Jahr allerdings wegfallen. Eltern sparen damit dennoch rund 135 Euro. Familien, in denen bereits zwei Kinder eine Jahreskarte haben und deren weitere Kinder eine solche benötigen, erhalten diese komplett bezuschusst. Ab März bekommen sie dann das landesweite Jugendticket.

Die Mehrkosten für den Landkreis werden mit 736 000 Euro angegeben. Finanziert werden soll sie zum einen durch die Abschaffung des bisher geleisteten Zuschusses von fünf Euro pro Monat, was 275 000 Euro ausmacht sowie durch die geringeren Kosten der komplett finanzierten Tickets, was geringere Kosten in Höhe von 358 000 Euro bedeutet. Damit rechnet man letztlich mit einer voraussichtlichen Kostensteigerung in Höhe von 103 000 Euro pro Jahr.