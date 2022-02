Covid bewirkt Rückgang

Main-Tauber-Kreis. Nur wenigen ist die Kinderkrankheit ein Begriff, und doch leiden viele darunter. Laut Robert-Koch-Institut werden in Deutschland jährlich 80 000 bis 140 000 Menschen wegen der Hand-Fuß-Mund-Infekts behandelt. Er tritt insbesondere bei Kleinkindern zwischen einem und vier Jahren auf.

Zahl rapide gesunken

Nachdem die Zahl der Betroffenen über viele Jahre konstant war, sank sie 2020 rapide. In Baden-Württemberg gingen die Arztbesuche bei den AOK-Versicherten mit dieser Diagnose von 13 427 im Jahr 2019 auf 1847 im Jahr 2020 zurück, im Main-Tauber-Kreis von 175 auf 21.

„Es steht außer Frage, dass die Corona-Lockdowns sowie die umfangreichen Hygienemaßnahmen für den enormen Rückgang der Hand-Fuß-Mund-Infektionen gesorgt haben“, heißt es in einer Mitteilung der AOK, und weiter: „Vielfach tritt die Erkrankung in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Grundschulen auf.

Von der Infektion bis zum Ausbruch vergehen meist drei bis fünf, selten bis zu zehn Tage. Es beginnt meist mit Fieber, Halsschmerzen und nachlassendem Appetit. Nach zwei Tagen erscheint im Mund ein schmerzhafter Ausschlag mit kleinen roten Flecken, Bläschen und Geschwüren. Davon sind die Zunge, die Mundschleimhaut und das Zahnfleisch betroffen.“

Ein nichtjuckender Ausschlag bilde sich auch an den Handflächen und Fußsohlen. Daher komm der Name Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Es könnten flache oder auch erhöhte rote Flecken und mitunter Bläschen sein. Die Erkrankung verlaufe normalerweise mit milden Symptomen und heile nach fünf bis sieben Tagen von allein ohne Folgen aus. Sehr selten seien ernsthafte Komplikationen in Form von Entzündungen des Gehirns, der Hirnhäute, von Nerven oder Herz.

„In der ersten Woche sind Infizierte hochansteckend – besonders über die Flüssigkeit aus den Bläschen. Übertragen werden die Viren von Mensch zu Mensch, meist durch Schmierinfektionen, also direkten Kontakt mit einer erkrankten Person. Vor allem die Hände spielen bei der Übertragung der Erreger eine wichtige Rolle. Auch eine Tröpfcheninfektion durch Niesen oder Husten ist möglich. Durch die Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie gingen die Hand-Fuß-Mund-Erkrankungen nun signifikant zurück“, so die AOK abschließend.

