Külsheim. Das kommunale Corona-Testzentrum in Külsheim geht am Dienstag in Betrieb. Helfer, die bei den Schnelltests im Einsatz sein werden, erhielten am Freitag eine umfangreiche Einweisung.

