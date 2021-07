Corona: Gastronomie braucht echte Perspektive

Odenwald-Tauber. „Die Tische können nicht besetzt werden, wir haben zu wenig Bedienungen“, sagt eine Mitarbeiterin in einem Gartenlokal. Knapp 20 Plätze sind das, die ungedeckt bleiben. Dabei rennen die Kellnerinnen und Kellner wieselflink durch die Gänge, desinfizieren Tische und laminierte Speisekarten, vertrösten Hungrige, die nicht reserviert haben, um eine halbe Stunde. Dabei lächeln, freundlich bleiben und alles im Blick behalten. Der Gast ist schließlich König.

Sieben Monate – von Anfang November bis Ende Mai – haben die Betriebe ausgeharrt: Bangend, ob sie die Pandemie überstehen, Unterstützungsanträge ausfüllend und wartend auf versprochene Hilfen. Seit ein paar Wochen läuft das Geschäft wieder. Auf Abstand, versteht sich. 1,5 Meter müssen die Tische auseinanderstehen. Das kostet Gäste. Im Schnitt macht das ein Minus von 40 Prozent an Sitzplätzen aus, hat eine Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes (DeHoGa) Baden-Württemberg ergeben.

Minis von zwölf Prozent

Auf der einen Seite ist die Freude groß, dass endlich wieder geöffnet werden durfte. Auf der anderen Seite trifft der Verlust von Fachkräften die Branche hart. „Bei 30 Prozent der Betriebe, die nicht vollständig öffnen können, ist der Fachkräftemangel der Grund“, so Daniel Ohl, Geschäftsführer Kommunikation beim DeHoGa Baden-Württemberg. Deutschlandweit spricht der Verband in seiner Bilanz vom ersten Quartal 2021 von 129 500 Personen weniger, die im Februar dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr im Hotel- und Gaststättengewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Das entspricht einem Minus von zwölf Prozent.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten beruft sich auf Zahlen der Arbeitsagentur und spricht von jedem siebten Beschäftigten in der Branche, der im Main-Tauber- und im Neckar-Odenwald-Kreis dem Gastgewerbe in der Pandemie den Rücken gekehrt habe. Deshalb, so die Gewerkschaft, müsse sich die Branche jetzt neu orientieren, die Arbeit attraktiver gestalten, für armutsfeste Löhne sorgen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen.

Die geltenden Tarifverträge haben Arbeitgeber und Gewerkschaft geschlossen. Doch in der Realität macht zwar die Grundvergütung das Gros des Einkommens aus, rund 30 aber sind Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste sowie Schichtzulagen. Hinzu kommt das Trinkgeld. Beim Kurzarbeitergeld, das für viele die „Rettung und die beste Hilfe überhaupt war“, wie Frank Bundschu, Vorsitzender der DeHoGa-Kreisstelle Main-Tauber sagt, zählt allerdings ausschließlich das Grundgehalt. Von diesem erhielten die Servicefachkraft oder der Koch anfänglich 60 Prozent, mit Kind 67 Prozent. Vom eigentlich veranschlagten Monatslohn blieben somit wesentlich weniger übrig als ursprünglich kalkuliert.

Die Krise steckt der Branche in den Knochen Frank Bundschu

„Die Krise steckt der Branche in den Knochen“, weiß Frank Bundschu. Nach monatelanger Tristesse galt es Anfang Juni , die Betriebe von Null auf 100 hochzufahren. Die meisten Gastgewerbeunternehmen haben nach wie vor Kurzarbeit angemeldet, denn das Geschäft ist eines mit Lastspitzen. In der Gastronomie ist gerade bei schönem Wetter und an den Wochenenden viel los, mittags an Wochentagen herrscht eher Ebbe. „An den Wochenenden könnten wir die Restaurantplätze doppelt und dreifach füllen“, so Frank Bundschu. Hinzu komme noch, dass jetzt Kommunion- und Konfirmationsfeiern nachgeholt werden und langsam Urlauber und Geschäftsreisende zurückkehren.

Von einem Boom aber will niemand nach dieser langen Leidenszeit sprechen. Zu viele hat es hart getroffen, zu viele haben ihre Tür im Lockdown zugesperrt und werden sie nicht mehr öffnen. Zu groß ist die Unsicherheit, was bei derzeit wieder steigenden Inzidenzzahlen im Herbst folgen wird. „Der Branche muss Zeit gegeben werden, sich zu finden“, resümiert Bundschu. Entscheidend für die Gastronomie sind die kommenden Monate. „Wir bräuchten eine Zusage der Politik, dass wir dauerhaft öffnen können“, meint Bernadette Martini, stellvertretende Vorsitzende des DeHoGa Neckar-Odenwald-Kreis. Die Mosbacherin hofft auf die so wichtige Perspektive. Denn wenn die Einschränkungen wieder so groß wie im Lockdown würden, sinke auch die Nachfrage. Diese Sorge schwebt wie ein Damoklesschwert über den Hotelbetreibern und Gastronomen.

Martini ist froh, dass die Abwanderungstendenzen von Fachkräften im Neckar-Odenwald-Kreis nicht so hoch sind wie die in Städten wie Heidelberg, Heilbronn oder Stuttgart. Dennoch ist auch ihr um den Nachwuchs bange. „Im Moment können wir Auszubildenden einfach keine attraktiven Plätze bieten“, blickt sie auf die unsichere Lage und die Zahlen von minus 21 Prozent bei Ausbildungsverträgen.

Große Verluste

Daniel Ohl sieht die Abwanderung von Fachkräften im Hotel- und Gaststättengewerbe landesweit. Er versteht die Versuchung, sich einen anderen Job zu suchen, wenn Lebensmittelmärkte, der Einzelhandel oder Industriebetriebe attraktive Stellen offerieren. Beschäftigte aus der Gastronomie seien leistungsbewusst und flexibel und würden gern genommen, weiß er. „Die Verluste sind groß und schmerzhaft“, so Ohl, „die Abwanderung hat uns hart getroffen.“ Auch er setzt auf die Politik, fordert Planungssicherheit und Grundlagen, die ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglichen.

Mitarbeiter gesucht

„Ab Montag, 21. Juni, müssen wir leider aufgrund von Fachkräftemangel unser Brauhaus vorübergehend montags und dienstags schließen“, heißt es auf der Internet-Seite des Distelhäuser Brauhauses. Auch der von eigenen Mitarbeitern gern genutzte Mittagstisch ist zunächst auf Eis gelegt. „Die Fachkräfte und Service-Mitarbeiter fehlen fast in jeder Gaststätte, so dass viele Betriebe von den üblichen Öffnungszeiten abweichen mussten“, sagt Christoph Ebers, Kaufmännischer Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei. Er könne es den Mitarbeitern nicht verübeln, dass sie sich bei dieser langen Schließzeit etwas anderes gesucht haben. Deshalb benötigt auch er, wie viele andere, händeringend Fachkräfte. Die Hoffnung, dass der eine oder andere vielleicht sogar wieder zurückkehrt, will er aber nicht aufgeben.