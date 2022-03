„come on-LINE“ ist gestartet

Main-Tauber-Kreis. Beim Kolping Bildungswerk startete nun in Kooperation mit dem Caritasverband Freiburg-Stadt das Projekt „come onLINE“ in fünf Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.

In Kürze werden entsprechende Workshops konzipiert und durchgeführt. Das Projekt „come onLINE“ folgt dem Förderaufruf Digitales Empowerment der Sozialen Arbeit des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. In der Zeit der Kontaktbeschränkungen waren Schulen zeitweise geschlossen oder in hybridem Betrieb. Viele Träger der Sozialen Arbeit haben innerhalb kürzester Zeit die beratende und projektspezifische Arbeit mit den jeweiligen Zielgruppen auf digitale Formate umgestellt. Teilnehmende und Klienten sahen sich in dieser Zeit neuen Herausforderungen gegenüber, die oft nicht bewältigt werden konnten. Das Projekt „come onLINE“ nimmt diese Probleme auf und will bedarfsgerecht und angepasst an die Kompetenzen der Teilnehmenden Schulungen anbieten und durchführen.

Die teilnahmeberechtigen Zielgruppen sind beispielsweise Langzeitarbeitslose, sozial benachteiligte Menschen, Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung, Kinder und Jugendliche in der Jugendsozialarbeit, Alleinerziehende, Menschen mit Armutserfahrung und Menschen in vergleichbaren Situationen. Es gilt die am Projekt Teilnehmenden gezielt zum selbständigen Einsatz digitaler Anwendungen zu befähigen und Nachteile beim Zugang zu digitalen Angeboten abzubauen bzw. niedrigschwellige Angebote auch im digitalen Bereich zu etablieren.

Die Kick off Veranstaltung fand digital nun statt. Dieter Abendschein stellte das Projekt auf einer digitalen Plattform vor. Es war auch ein Kennenlernen der Verantwortlichen und Projektbeteiligten der jeweiligen Standorte. Die wissenschaftliche Begleitung durch die Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales durch Rektorin Dr. Hansmeier wurden vorgestellt.

Hierzu werden im ersten Schritt fachliche Interviews mit Bedarfs- und Kompetenzanalysen durchgeführt. Im weiteren Verlauf erfolgt die Entwicklung maßgeschneiderter Schulungs- und Beratungsreihen. Im Fokus stehen hier vor allem die Vermittlung digitaler Grundkenntnisse und das Wissen rund um den Computer.

Auch die Nutzung verschiedener Videokonferenz-Tools ist ein wichtiger Bestandteil, die neben ihrer Funktionalität und Methodik für Gruppenarbeiten, Schulungen und Online-Vorstellungsgespräche genutzt werden sollten. Außerdem spielt die Akzeptanz der digitalen Medien eine große Rolle und, dass Berührungsängste abgebaut werden.

