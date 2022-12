Christoph Schauder will erfolgreichen Kurs mitgestalten

Main-Tauber-Kreis. Landrat Christoph Schauder hat zum 1. Dezember den Verwaltungsratsvorsitz des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg übernommen. Der Verwaltungsrat wählte ihn bei seiner Sitzung in Karlsruhe einstimmig in dieses Amt. Er folgt damit dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Mosbach, Michael Jann, nach und vertritt den Landkreistag Baden-Württemberg, also den Dachverband der 35 Landkreise. Oberbürgermeister Jann repräsentierte bisher den Städtetag. Die drei Kommunalen Landesverbände und das Land Baden-Württemberg hatten sich auf diesen Wechsel verständigt.

„Die Medienzentren in Baden-Württemberg haben sich von den ehemaligen Kreisbildstellen zu wichtigen Partnern der Schulen bei der Digitalisierung und Medienbildung entwickelt. Ich freue mich sehr, diesen erfolgreichen Kurs als Verwaltungsratsvorsitzender künftig mitgestalten zu können“, erklärt Landrat Schauder. Als besondere Herausforderung steht in den kommenden Jahren die Mitwirkung am geplanten neuen Medienzentrengesetz des Landes auf der Agenda, im dem zum Beispiel eine zukunftsfähige Aufgabendefinition und Finanzierung der Medienzentren festgelegt werden soll.

50 Standorte

Das Landesmedienzentrum in Karlsruhe und Stuttgart bildet gemeinsam mit den Stadt- und Kreismedienzentren an rund 50 Standorten im Land den Medienzentrenverbund. Hierzu gehört das Kreismedienzentrum Main-Tauber-Kreis in Distelhausen. Damit stehen in ganz Baden-Württemberg kompetente Ansprechpartner für Medienbildung direkt vor Ort zur Verfügung. So können Interessierte sich stets ganz in der Nähe über neueste Medien informieren, sich fortbilden oder im Makerspace aktuelle Technik wie 3D-Druck, VR-Brillen, Roboter und Filmstudio ausprobieren und für ihren Unterricht nutzen. Bei mehreren Besuchen in Distelhausen machte sich Schauder bereits ein Bild von der Leistungsfähigkeit des Kreismedienzentrums.

Mit Hilfe der Netzwerklösung für schulische Computernetze „paedML“ (pädagogische Musterlösung) des Landesmedienzentrums lassen sich schulische Geräte, Passwörter, Zugänge, Internetnutzung, Bildschirme, Tastaturen und Softwareverteilung sicher und geschützt steuern.

Das Landesmedienzentrum und die Medienzentren stellen Lehrern aller Schularten die zentrale Mediathek „Sesam“ zur Verfügung. Hier können Lehrkräfte Unterrichtsmaterial und Medien wie Filme, interaktive Medien oder Bildsammlungen nach Themen, Fächern und Klassenstufen recherchieren und nutzen. Die Medien werden von Begutachtungskommissionen geprüft.

Viele Verleihgeräte

Die Medienzentren bieten neben klassischen Medien für Kindergarten, Unterricht und Projekte auch viele Verleihgeräte wie zum Beispiel Projektionstechniken, Kameras, Tablets, Notebooks und Veranstaltungstechnik. Dazu passend können sich die Kunden auf eine kompe-tente Beratung zum Medieneinsatz und zur Handhabung der verschiedenen Online-Plattformen verlassen. Hierfür stehen an den Medienzentren multiprofessionelle Teams bereit, damit Pädagogik, Technik, IT und Medienservice nicht getrennt betrachtet werden. Darüber hinaus bieten diese Teams pädagogische und technische Unterstützungsleistungen und Weiterbildung sowie Support für schulische Computernetzwerke sowie als gefragte Dienstleistung auch das Management der schulischen Tablets im Kreis.

Als Teil der Initiative „Kindermedienland“ der Landesregierung setzt das Landesmedienzentrum medienpädagogische Programme zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren um. In Jugendmedienschutz-Projekten wie zum Beispiel „Bitte Was?! Kontern gegen Fake und Hass“ lernen Schüler, Falschmeldungen zu erkennen und werden auf die Gefahren im Netz aufmerksam gemacht. Das Schüler-Medienmentoren-Programm hilft jungen Menschen, Medienkompetenz zu erwerben. Das Eltern-Medienmentoren-Programm verfolgt dasselbe Ziel aus Elternsicht. Stark nachgefragt sind auch die Programme für Senioren (Senioren-Medienmentoren und das Projekt „gesundaltern@bw“ zur Unterstützung bei digitalen Gesundheitsleistungen im Alter). Das Online-Portal www.lmz-bw.de bietet Zugang zu den Angeboten des Landesmedienzentrums sowie Informationen zu Themen der Medienbildung und des Jugendmedienschutzes.