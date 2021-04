CDU Odenwald-Tauber: Dominanz der Sachlichkeit

Odenwald-Tauber. CDU-Landesgeschäftsführer Philipp Müller führte ruhig und strukturiert durch die Wahlkreisdelegiertenversammlung für den Wahlkreis 276 Odenwald-Tauber unter Corona-Bedingungen. Nachdem es bei den Delegiertenwahlen im Stadtverband Tauberbischofsheim mächtig geknirscht hatte und diese nach einer Wahlanfechtung und dem entsprechenden Beschluss des Parteigerichts wiederholt werden mussten, achtete die Partei nun dezidiert auf ein transparentes und überaus korrektes Verfahren.

Im Mittelpunkt und mit Spannung erwartet worden war die Vorstellung der beiden Bewerber um das CDU-Direktmandat für die 20. Bundestagswahl, MdB Nina Warken aus Tauberbischofsheim und Assamstadts Bürgermeister Joachim Döffinger. Jeweils 15 Minuten hatten sie Zeit, um ihre politischen Schwerpunkte sowie ihre persönliche Kompetenz und Eignung als Volksvertreter für den Wahlkreis 276 Odenwald-Tauber darzulegen.

Nina Warken erläuterte, dass Abgeordnete per se keine Geschäftemacher und Hinterzimmerschacherer seien, sondern Volkvertreter, die richtig anpacken und zeigen, wo und wofür die Partei steht. Sie arbeitete anhand ihres Werdegangs heraus, dass sie durch ihr langjähriges Engagement in der Jungen Union, in der Frauen Union und in der CDU vielfältige Kontakte und Netzwerke zu Entscheidungsträgern geknüpft habe. Diese kämen ihr bei ihrer politischen Arbeit in Berlin zugute und seien hilfreich, um für die Menschen in der Region etwas zu erreichen. Warken versprach, den Menschen zuzuhören, anzupacken und sie zum Mitmachen einzuladen sowie neue und frische Ideen in den Wahlkampf einzubringen. Für die Region sei ihr eine gute medizinische Versorgung, die Unterstützung des durch die Corona-Krise gebeutelten Handels und der Gastronomie sowie ein gemeinsamer Wahlkampf Herzenssache.

Joachim Döffinger hob seine Bürgernähe und seine Beritschaft hervor, aktiv zu helfen, um Möglichkeiten und Weiterentwicklungsperspektiven zu eröffnen. Er empfahl sich als jemand, der den Finger am Puls der Zeit hat, Probleme erkennt und analysiert, um daraus kostruktive Lösungsvorschläge zu entwickeln. Für ihn stehe der Mensch im Mittelpunkt und die Heimat immer im Vordergrund. Döffinger betonte, dass ihm die Anliegen der Landwirtschaft am Herzen liege und er sich dafür einsetze, dass auch konvetionelle Landwirte im 21. Jahrhundert noch ein gedeihliches Auskommen haben. Für Pflegepersonal, Selbstständige und Mittelständler strebe er eine Entbürokratisierung an. Er empfahl sich als Befürworter von Verbrennungsmotoren, die nicht gänzlich durch neue Technologien verdrängt werden sollten, als Fürsprecher von Soldatinnen und Soldaten und als Gegner eines linksgrünen Bündnisses.

Am Freitag haben 319 Delegierte an vier Orten die Wahl. Um 20.30 Uhr folgt in der Laudaer Stadthalle die Auszählung und die Bekanntgabe der CDU-Direktkandidatin oder des CDU-Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September.