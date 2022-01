Caritas Main-Tauber: Michael Müller „beerbt” Matthias Fenger

Main-Tauber-Kreis. Nachdem der langjährige Vorstandsvorsitzende Matthias Fenger Anfang Dezember 2021 zum neuen Diözesancaritasdirektor in Rottenburg-Stuttgart gewählt wurde und den Caritasverband im Tauberkreis deshalb zum 30. Juni 2022 verlassen wird, hat der Caritasrat (Aufsichtsrat) dessen Nachfolge geregelt.

Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Michael Müller gewählt. Der 42-jährige Volljurist ist bereits seit 2014 gemeinsam mit Fenger im Vorstand des Verbandes tätig.

Das Vorstandsteam wird ab Juli 2022 der gelernte Heilerziehungspfleger und studierte Sozialmanager Bastian Weippert ergänzen. Weippert (39 Jahre) ist ebenfalls bereits seit 2014 in verschiedenen Leitungsfunktionen im Caritasverband tätig und verantwortet derzeit als Bereichsleitung Teilhabe alle Dienste und Einrichtungen des Verbandes für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen.

Caritasratsvorsitzender Pfarrer Walterspacher freut sich: „Als Aufsichtsgremium sind wir davon überzeugt, dass es in der neuen personellen Konstellation gelingen wird, die erreichte Stabilität des Verbandes zu sichern und insbesondere die anstehenden Entwicklungsaufgaben in der Caritas und in der Gesellschaft zu meistern.“

„Ich bedanke mich für das Vertrauen des Caritasrates und freue mich auf die gemeinsame Gestaltung unseres Auftrages. Ich werde dem Verband meine volle Arbeitskraft widmen und die Interessen des Verbandes nach besten Kräften fördern“, so Bastian Weippert. Insbesondere der Fachkräftemangel, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die weitere Bewältigung der Corona-Pandemie sind zentrale Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf den Caritasverband zu kommen. „Dass wir nach der Entscheidung von Matthias Fenger schnell Klarheit über die personelle Konstellation im Vorstand haben, hilft uns, diese Herausforderungen unmittelbar und mit ganzer Kraft weiter zu verfolgen“, so der neue Vorstandsvorsitzende. „Ich freue mich dabei sehr darüber, dass wir den erfolgreichen Weg der letzten Jahre kontinuierlich weitergehen werden. Als Caritasverband bleiben wir so verlässlicher Partner der Menschen hier im Kreis.“