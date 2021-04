Busverkehr wird durch Verstärkerfahrten entlastet

Main-Tauber-Kreis. An den meisten Schulen findet ab diesem Montag ein Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht statt. Durch den Wechselunterricht erhöht sich auch wieder das Fahrgastaufkommen in den Linienbussen. Daher wurden im Main-Tauber-Kreis erneut Verstärkerfahrten in Auftrag gegeben, welche die Kapazitäten erweitern sowie das Schüleraufkommen entzerren. Sie ergänzen den geltenden Regelfahrplan. Die Verstärkerfahrten werden durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg finanziell gefördert. Die zusätzlichen Busse im Schülerverkehr dienen dazu, den Infektionsschutz zu verbessern. Landrat Reinhard Frank geht davon aus, dass das Förderprogramm des Landes bis zu den Pfingstferien verlängert werden wird.

„Wie bereits vor Ostern müssen die tatsächlichen Besetzungszahlen jeweils nach den ersten Schultagen ausgewertet werden. Entsprechend der Fördergrundsätze des Landes und der Kapazitäten der Unternehmen kann dann gegebenenfalls noch nachgesteuert werden“, sagt Landrat Frank.

„Wir empfehlen den Nutzern, alle Busangebote vor und nach dem Schulbeginn zu nutzen und sich auf die angebotenen Linienbusse zu verteilen. Auch im Zugverkehr ist es erforderlich, dass alle Kapazitäten auch in den Waggons verteilt genutzt werden“, erklärt Ursula Mühleck, Dezernentin beim Landratsamt und Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber.

Detaillierte Informationen zu den verstärkten Linienfahrten sowie zu den Einsatztagen gibt es unter www.vgmt.de.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis und die VGMT weisen darauf hin, dass in Baden-Württemberg Personen nach ihrem sechsten Geburtstag in Bus, Bahn und Ruftaxi sowie an Bahn- und Bussteigen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. In Bayern gilt eine FFP2-Maskenpflicht.