Bunte Auswahl an Open-Air-Aktionen

Main-Tauber-Kreis. In der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ finden bis in den August hinein Festspiele oder Open-Air-Veranstaltungen statt.

Nachstehend ein Auszug der Veranstaltungen: Bis Sonntag, 22. August: Frankenfestspiele Röttingen; bis Freitag, 27. August: Toppler-Theater Rothenburg; bis Samstag, 10. Juli: Burgfestspiele Freudenberg; bis Sonntag, 1. August: Junge Oper Schloss Weikersheim. Hinzu kommen Aufführungen in der Tauber-Philharmonie in Weikersheim, im Schlossinnenhof in Bad Mergentheim und auf der Burg Wertheim.

Überall sind die Coronaregeln zu beachten. Besuchern wird empfohlen, vor der Veranstaltung auf der Homepage der jeweiligen Kommune oder des Veranstalters nachzuschauen, welche Hygieneregeln zu beachten sind und ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Mit diesen kulturellen Erlebnissen können die zahlreichen Rad- und Wandergäste ihre Aufenthalte in der Landschaft zwischen Rothenburg und Freudenberg bereichern. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt wieder zahlreiche dieser sportlich aktiven Gäste unseren Landstrich besuchen“, sagt der Vorsitzende, Landrat Christoph Schauder. Die Radtouren parallel zur Tauber oder des Mains sowie die Wanderungen auf den Höhen des Taubertals lassen diese Kulturlandschaft hautnah erleben. Die Terminübersicht gibt es auf der Homepage des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ www.liebliches-taubertal.de (Veranstaltungen). Der Veranstaltungskalender kann in Printform angefordert werden beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

