Odenwald-Tauber. Wie finde ich trotz Pandemie die passende Ausbildung? Wie laufen derzeit Bewerbungsgespräche ab? Und wie hilft die Berufsberatung der Arbeitsagentur trotz des Lockdowns? Da eine persönliche Beratung derzeit nicht möglich ist, bietet die Arbeitsagentur neben der telefonischen Beratung auch einen Live-Chat bei youtube.de an.

Live-Chats

AdUnit urban-intext1

An den Live-Chats können junge Menschen auf dem YouTube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen.: „Wie finde ich die richtige Ausbildung?“ heißt es am Montag, 15. März, von 17 bis 18 Uhr. Am Mittwoch, 17. März, dreht sich von 17 bis 18 Uhr alles um das Thema „Fit für den Bewerbungsprozess“. „Wie unterstützt die Bundesagentur beim Thema Ausbildung?“ lautet die Frage am Freitag, 19. märz, von 17 bis 18 Uhr.

Links zu den Veranstaltungen

Die Links zu den Live-Chats lauten: 15. März: https://www.youtube.com/watch?v=QVEK4r-vauM, 17. März: https://www.youtube.com/watch?v=BSnAePBDK9I,

19. März: https://www.youtube.com/watch?v=pagaYSitMmw

AdUnit urban-intext2

Über die Kommentarfunktion bei YouTube haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen, die dann im Live-Chat aufgegriffen werden.

Dazu gibt es direkt am ersten Tag einen Gast: Chiara wird zugeschaltet sein. Chiara ist angehende Dachdeckerin im dritten Lehrjahr und wird über ihre Erfahrungen während der Ausbildung berichten.

AdUnit urban-intext3

Am Mittwoch geben Experten Tipps und Tricks für den Bewerbungsprozess und verraten, was eine gute Bewerbung ausmacht. Am Freitag erklären Berufsberater der Bundesagentur (BA) , welche Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten die BA Jugendlichen vor und während der Ausbildung bietet.