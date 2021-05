Bürgermeisterwahl am 7. November

Stadt und Ortsteile wählen am Sonntag, 7. November 2021 einen neuen Weikersheimer Bürgermeister. Dass der auch der bisherige sein kann, steht bereits fest: Klaus Kornberger tritt wieder an. Seine Amtszeit würde am 4. Februar 2022 enden – die Stadt muss drei Monate vorher einen Wahltermin festlegen.

Jetzt hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die

...