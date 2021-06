Bürgerinitiative wird gegründet

Bütthard. Die Wählergemeinschaft „Wir für Bütthard“ ruft zur Gründung einer überparteilichen Bürgerinitiative „Kein Steinbruch in Bütthard“ ins Haus der Musik (bei schönem Wetter im Musikheim-Garten) auf. Die Versammlung findet am Donnerstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr statt. Aufgerufen sind alle Bürger aus Bütthard, Wittighausen und darüber hinaus, die Bedenken gegen den am Ortsrand geplanten Steinbruch haben. Schon in der Gemeinderatssitzung ist der große Unmut der Bürger über die Pläne deutlich geworden. Bürgermeister Peter Ernst und alle Gemeinderäte hatten in der Sitzung bereits deutlich Position gegen den Steinbruch bezogen. Die Versammlung hat folgende Tagesordnung: Erläuterung der Ziele und Gründe, weshalb eine BI gegründet werden soll; Aussprache; Beschluss über die Gründung einer BI (lose Organisationsform, kein Verein); Beschluss: Möglichkeiten zum Beitritt zur BI per schriftlicher Beitrittserklärung; Wahl der Sprecher der BI und seiner Stellvertreter; mögliche Handlungsfelder und künftige Aktionen der Bürgerinitiative; Verschiedenes.

