Buchungen des E-Autos erleichtert

Main-Tauber-Kreis. Noch vor dem Osterwochenende wurden zahlreiche Anpassungen beim E-Car- und E-Bike-Sharing am Bahnhof Bad Mergentheim vorgenommen. Die Nutzerinnen und Nutzer profitieren ab sofort von einer Preissenkung bei dem E-Auto, einer Fahrzeugbuchung und -verwaltung via Webbrowser sowie einer ausgeweiteten Ausleihdauer bei den E-Bikes.

Attraktiv für Neueinsteiger

Nach der Preisreduktion im August 2021 werden die Tarife für das E-Auto am Bahnhof in Bad Mergentheim ein weiteres Mal gesenkt. Für die Stunde werden künftig nur drei Euro berechnet. Der Tarif pro 24 Stunden reduziert sich von 45 auf 30 Euro. Bei der Anmeldung fällt nur noch eine Gebühr von sechs Euro an. Dies ist sehr attraktiv für Neueinsteiger. Kostenfreie Führerscheinregistrierungen sind zudem direkt in der Tourist-Information der Stadt Bad Mergentheim möglich. Die Führerscheinverifizierung über Postident kann für 12,50 Euro auch direkt in der App oder im Browser vorgenommen werden.

„In Zeiten gestiegener Energiepreise möchten wir die Vorteile geteilter Mobilität hervorheben und zusätzliche Nutzer für unser Angebot begeistern“, berichtet Dorothea Grebbin, Vorsitzende des Taubermobil Carsharing e.V. „Außerdem wollen wir aufzeigen, dass es auch im ländlichen Raum viele Möglichkeiten für eine Mobilität ohne eigenen Pkw gibt“, erklärt Grebbin.

Bei den beiden E-Bikes war die maximale Ausleihdauer bisher auf zwei Tage begrenzt. Diese wurde nun auf Basis der Erfahrungswerte auf fünf Tage ausgeweitet. Benötigte Ladegeräte können direkt in der Mobilitätszentrale ausgeliehen werden. Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt und VGMT-Geschäftsführerin, hofft, dass durch die noch attraktiveren Mietkonditionen und Ausleihmodalitäten die Angebote noch stärker genutzt werden.

Zusätzlich zur Taubermobil-App können Fahrzeugbuchungen, Änderungen der Stammdaten oder die Einsichtnahme in die persönliche Buchungshistorie jetzt auch bequem am PC erfolgen. Unter https://taubermobil.teilt.app kann man sich entweder mit den bekannten App-Einwahldaten anmelden oder komplett neu registrieren. „Für den eigentlichen Ausleihvorgang, das Bluetooth-basierte Öffnen und Schließen der Fahrzeuge, wird jedoch weiterhin ein Smartphone mit der Taubermobil-App benötigt“, erläutert VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas.

Gemeinschaftsprojekt

Das E-Car- und E-Bike-Sharing am Bahnhof Bad Mergentheim ist ein Gemeinschaftsprojekt der sieben Projektpartner Ansmann AG, Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Stadt Bad Mergentheim, Stadtwerk Tauberfranken, Taubermobil Carsharing e.V., VGMT und Westfrankenbahn.

Informationen zum E-Bike- und zum E-Car-Sharing gibt es unter www.vgmt.de und www.taubermobil.de. Alle Interessenten können sich per E-Mail info@taubermobil.de oder unter Telefon 07931 / 9482761 informieren. Der Verein berät gerne in allen Belangen rund um diese Angebote. lra