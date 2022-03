Breitgefächertes Programm

Tauberbischofsheim. Die Volkshochschule Mittleres Taubertal stellt ein vielseitiges Kursprogramm unter dem Motto „Wir machen uns für Ihre Weiterbildung stark“ vor. Das bedeutet vor allem nachhaltige und vielfältige Weiterbildung für alle Altersstufen und sozialen Schichten. Stets mit dem Auftrag, eine breit aufgestellte Themenauswahl mit hoher Qualität und niedrigen Gebühren anzubieten.

Beratungsgespräche

Ganz neu ist die Möglichkeit, Beratungsgespräche unter www.vhs-mt.de online zu buchen. Wer sich etwa zu einem bestimmten Termin für eine Prüfung anmelden möchte, muss lediglich sein Herkunftsland und die Art der Prüfung angeben und erhält zeitnah eine Rückmeldung der vhs. „Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass das Online-Lernen ein wichtiger Schritt in der Bildungsarbeit ist. Da ist es nur schlüssig, den digitalen Weg auch in Sachen Beratung mitzugehen. Unser Angebot bleibt dabei aber ausgewogen. Für den Zeitraum März bis August ist eine große Auswahl an Präsenz- und Onlineangeboten aus allen Bereichen verfügbar“, so Leiterin Christine Schelhaas.

Neuheiten

Neu im Programm sind Online-Abende zu geschichtlichen und aktuellen Themen, Angebote für Schülerinnen und Schüler zum Aufholen von pandemiebedingten Lerndefiziten oder Anti-Stress-Seminare zur Burnout-Prävention für Erwachsene. Balsam für Körper und Seele sind Angebote wie Autogenes Training und Muskelentspannung in Präsenz, Ayurveda oder das Musiktheater „Spanische Romanze“.

So breitgefächert wie die neuen Angebote sind auch die Bereiche und Unterthemen des übrigen Angebots. Die vhs bietet Wissenswertes zu Gesellschaft, Politik und Umwelt oder Kunst und Kultur bis hin zu Themen wie Gesundheit, Bewegung, Entspannung und Kulinarik. Natürlich wird unter der Überschrift „Lernen mit Rückenwind“ wieder eine große Auswahl an Kursen für viele Klassenstufen und die wichtigsten Kernfächer angeboten. Zwei ganz große Blöcke bilden die gern angenommenen Themenfelder rund um EDV und Sprachen.