BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Niederstetten. Nachdem sich am Montagabend auf einer Landesstraße bei Niederstetten die Außenspiegel zweier Autos touchierten, fuhr einer der Beteiligten einfach davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unbekannte war vermutlich in einem dunkelblauen BMW auf der L1020 von Niederstetten in Richtung Eichhof unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Wagen zu weit nach links und prallte mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Opel Insignia zusammen.

Anstatt sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Unbekannte einfach davon und hinterließ einen Schaden in Höhe von 1500 Euro und einige Fahrzeugteile.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des BMWs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 / 54990 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2