Blaskapellen gesucht

Main-Tauber-Kreis. Nach dem großen Erfolg von „Auf!Takt Tauberfranken“ im vergangenen Jahr soll Blasmusik im Kloster Bronnbach öfter zu hören sein. Deshalb startet im Mai die Reihe „Blasmusik am Sonntag“. Bis einschließlich September soll es dann ein Mal im Monat jeweils sonntags Konzerte von Blaskapellen geben. Veranstaltungsort ist der Abteigarten. „Wir wollen eine fröhliche und familienfreundliche Atmosphäre schaffen und die ganze Bandbreite der musikalischen Vielfalt präsentieren“, sagt Kulturamtsleiter Frank Mittnacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Termine für das neue Format sind am 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 14. August und 18. September. Der Auftritt findet jeweils von 12.30 Uhr bis 14 Uhr nach dem Gottesdienst in der Klosterkirche statt. Blaskapellen aus dem Main-Tauber-Kreis, die die Klosteranlage zum Klingen bringen wollen, können sich bis Freitag, 22. April, per E-Mail an kulturamt@main-tauber-kreis.de bewerben.

Ein weiterer Termin ist außerdem der Sonntag, 1. Mai. An diesem Tag findet ein „Tag der offenen Klosterpforte“ in Bronnbach statt. lra

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2