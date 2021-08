Björn Höcke als Redner in Königshofen

Königshofen. Der AfD-Kreisverband Main-Tauber führt laut Pressemitteilung am Samstag, 4. September eine Wahlveranstaltung zur Bundestagswahl in Königshofen, gegenüber des Messegeländes, durch. Sie beginnt um 16 Uhr und findet unter freiem Himmel statt.

Als Redner nehmen Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen, und der Europaabgeordnete Dr. Maximilian Krah aus Sachsen teil. Johann Martel, Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Neckar-Odenwald, und Dr. Christina Baum, AfD-Kreisvorsitzende in Main-Tauber, Direktkandidatin des gemeinsamen Wahlkreises Odenwald-Tauber und Listenkandidatin der AfD BW, sind die Gastgeber und führen durch die Veranstaltung. In den Redebeiträgen werde das Bundestagswahlprogramm der „Alternative für Deutschland“ vorgestellt und auf aktuelle tagespolitische Themen eingegangen.

Sozialwissenschaftler, Historiker und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bezeichnen Höcke als Rechtsextremisten. mrz/afd