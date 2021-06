Bioabfälle ein sehr wertvoller Beitrag zum Klimaschutz

Main-Tauber-Kreis. Die Biotonne im Kreis wird von Mai bis Oktober wöchentlich abgefahren und geleert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) gibt Tipps zur Getrenntsammlung von Küchen- und Gartenabfällen. Besonders werden die Bürger aufgefordert, auf die im Handel angebotenen Biomüllbeutel aus Plastik zu verzichten.

Die Sammlung von Bioabfällen hat sich als wichtiger Bestandteil der Abfallverwertung etabliert. Im Kreis werden jährlich mehr als 14 000 Tonnen Bioabfälle gesammelt und im Kompostwerk Würzburg verarbeitet. Dank der Kompostierung von getrennt gesammelten Bioabfällen können die daraus hergestellten Komposte als Düngemittel oder Bodenverbesserer verwendet werden. Dadurch wird mineralischer Dünger und Torf ersetzt und die Humusbilanz der Böden verbessert. Die Bioabfallverwertung leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz durch nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen.

In die Biotonne gehören Gartenabfälle (Abraum von Beeten, Blumen, Hecken- und Strauchschnitt, Laub, Nadeln, Rasenschnitt, Unkraut), Heu, Stroh, Topfpflanzen (ohne Topf), Brot- und Backwarenreste, Gemüseabfälle, Salatreste, Kaffeesatz, Obstschalen, Speisereste, Teebeutel.

Nicht in die Biotonne gehören Asche, Ton, Keramik, Glas, Metall, Exkremente von Tieren, behandelte Holzreste, Hygieneartikel, Kehricht, Kleintierstreu, Lederreste, Plastiktüten und Staubsaugerbeutel.

Bei der Biomüllverwertung stellen gekaufte Biomüllbeutel aus Plastik ein großes Problem dar. Genauso wie normale Plastiktüten müssen Bioplastiktüten im Kompostwerk als Störstoff aussortiert werden. Die speziell für den Biomüll gekaufte Tüte aus bioabbaubarem Werkstoff zersetzt sich in Kohlenstoffdioxid, Wasser und Mineralstoffe.

Beim Abbau bilden sich Bakterien. Zu Humus wird die Tüte jedoch nie. Außerdem ist im Kompostwerk Würzburg die Verrottungsdauer zu kurz, so dass zu wenig Zeit für den Abbau der Tüten bleibt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis bittet eindringlich, auf Plastikbiomülltüten zu verzichten.

Die Biotonne sollte immer an einem schattigen Platz stehen, regelmäßig entleert werden und bei Bedarf ausgewaschen werden. Das Einstreuen von trockenem Material wie zum Beispiel Laub und Reisig oder das Auslegen mit zerknülltem Zeitungspapier oder Eierkartons verhindern das Ankleben des Abfalls in der Biotonne. Speisereste sollen grundsätzlich in Zeitungspapier eingewickelt in die Tonne gegeben werden. Je weniger Feuchtigkeit der Bioabfall beinhaltet, desto sauberer ist die Biotonne. Deshalb sollte man beispielsweise Rasenschnitt immer anwelken lassen, bevor er in die Biotonne gegeben wird. awmt

