Bilanzgewinn legte deutlich zu

Main-Tauber-Kreis. Nach fast zweijähriger Pause fand in diesem Jahr die 96. Mitgliederversammlung der Kreisbau Main-Tauber statt. Die Versammlung konnte wieder als Präsenzveranstaltung im Hotel Bundschu in Bad Mergentheim stattfinden.

In einer kleinen überschaubaren Runde von 28 Mitgliedern begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende Rüdiger Zibold die Mitglieder. „Die Genossenschaft ist vorrangig zuständig für eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft“ resümierte Klaus Kornberger, Vorstand der Kreisbau und Bürgermeister von Weikersheim. „Corona hat deutliche Spuren hinterlassen“ sagte Kornberger. Dies zeigte sich im Materialmangel und dem geringen privaten Konsumverhalten.

Die Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes mit 35 Gebäuden und 286 Mietwohnung ist das Hauptgeschäft der Kreisbau Main-Tauber. Zusätzlich werden noch 60 Garagen, 113 Pkw-Stellplätze und 19 Tiefgaragenstellplätze durch die Genossenschaft betreut. Neben einer Heizzentrale bestehen noch die eigenen Büroräume in der Münzgasse in Bad Mergentheim. Zum Jahresende 2020 wurden auch acht Photovoltaikanlagen in Bad Mergentheim, Weikersheim und Niederstetten betrieben.

Wie Vorstandsmitglied Peter Deißler erläuterte, stiegen die Gesamteinnahmen aus Wohnungsmieten von 1,65 Millionen Euro auf 1,7 Millionen Euro bedingt durch Mietanpassungen im Rahmen von Neuvermietungen. Deißler stellte fest, dass 41 Wohnungswechsel im Jahr 2020 stattfanden (Vorjahr 27). Aufgrund von Renovierungsarbeiten bei Mieterwechsel ist der Leerstandsquote von 1,14 Prozent im Vorjahr auf 3,14 Prozent gestiegen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden weitere Maßnahmen vorgenommen, um die Bestandswohnungen aufzuwerten. Dabei wurden 15 Wohnungen renoviert und vier Bäder in der Spessartstraße in Wertheim saniert, wie der geschäftsführende Vorstand der Kreisbau berichtete. Die Gesamtsumme der Aufwendungen belief sich auf 556 000 Euro.

21 Mietwohnungen

In der Bahnhofstraße in Weikersheim errichtet die Kreisbau Main-Tauber im Rahmen eines Neubaus 21 Mietwohnungen. Damit verwirklicht das genossenschaftliche Wohnungsunternehmen erneut ein Projekt nach dem Motto „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Das Bauträgerprojekt in der Kolpingstraße 3 in Bad Mergentheim wurde in 2020 vollständig abgeschlossen. Die sechs Eigentumswohnungen wurden alle verkauft. Die Kreisbau hat das Nachbar-Grundstück in der Kolpingstraße 1 erworben. Nach dem Abriss des Gebäudes sollen dort neun moderne Eigentumswohnungen entstehen.

Eine weitere Maßnahme war die Sanierung eines ehemaligen Kurhauses in der Hermann-Mittnacht-Straße 9 in Bad Mergentheim. Hier entstehen sechs Wohneinheiten mit zwei Garagen und vier Außenstellplätzen.

Das in 2018 erworbene Gebäude in der Schützenstraße in Wertheim, wurde wieder verkauft, da keine wirtschaftliche Verwertung der Liegenschaft zu erwarten war. Außerdem wurde das 2200 Quadratmeter große unbebaute Grundstück am Tannenberg in Wertheim Anfang des Jahres 2020 veräußert.

Wie Vorstandsmitglied Peter Deißler erläuterte, erhöhte sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 12,6 Millionen Euro (2019: 12,2). Dies ist zurückzuführen auf die Investitionstätigkeit der Kreisbau in neue Bauprojekte.

Durch die gute Ertragslage konnte die Eigenkapitalquote von 45,9 auf 49,2 Prozent gesteigert werden. Der Bilanzgewinn belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 542 635 Euro (Vorjahr 307 859 Euro).

Aus dem Bilanzgewinn wurde die Dividende an die 586 Mitglieder ausgeschüttet. Wie in den vergangenen Jahren wird die höchstmögliche Dividende von fünf Prozent (40 159,47 Euro) ausgeschüttet.

Der Rest des Bilanzgewinns von 502 .475,53 (Vorjahr: 269 448,07) wurde den Ergebnisrücklagen zugeführt. Die anwesenden Mitglieder erteilten einstimmig dem Jahresabschluss 2019 und 2020, sowie der Verwendung des Bilanzgewinns Zustimmung. Die Vertreter entlasteten im Rahmen der Versammlung Vorstand und Aufsichtsrat. Die langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Hanspeter Fernkorn (Bad Mergentheim) und Thomas Ludwig (Wertheim), die coronabedingt kommissarisch ihr Amt in 2019 ausführten, wurden einstimmig wiedergewählt. Für das Jahr 2020 wurden Edgar Beuchert (Wertheim) und Klaus Volkert (Bad Mergentheim) in ihrem Amt bestätigt.

Auch für 2021 kann nach Aussage des Vorstands mit einer stabilen Vermögens- und Finanzlage gerechnet werden.