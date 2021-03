Main-Tauber-Kreis. Weiterführende Schulen aller Schulformen können sich ab sofort für die Teilnahme an dem Programm „Denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ im Schuljahr 2021/22 bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis Freitag, 7. Mai. Darauf weist das Landratsamt.

Mit dem Schulprogramm wirbt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) seit 2002 für das Baudenkmal als anschaulichen schulischen Lerngegenstand. Die Idee von „Denkmal aktiv“ ist einfach und konkret. Schüler lernen Denkmale als Teil der eigenen Geschichte kennen und werden sich der gesellschaftlichen Verantwortung für die Erhaltung des kulturellen Erbes bewusst. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möchte so die Lernpotenziale des regionalen Kulturerbes für den Schulunterricht erschließen helfen und junge Menschen zu einer nachhaltigen Beschäftigung mit Denkmalen anregen. Die Teilnehmer-Schulen werden von der DSD fachlich begleitet und finanziell mit 1900 Euro unterstützt.

Die DSD kann beim Schulprogramm auf die Mitwirkung von Partnern bauen, die in den Ländern oder auch bundesweit Schulprojekte unterstützen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz etwa ruft dazu auf, sich in „Denkmal aktiv“-Projekten Bau- und Gründenkmalen in ihrem Bezug zur umgebenden Umwelt zu widmen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt bringt den Förderschwerpunkt „Schädliche Umwelteinflüsse auf das Kulturerbe untersuchen und vermitteln“ ein. Die Deutsche Unesco-Kommission, die auch Schirmherrin von „Denkmal aktiv“ ist, ermuntert Schulen dazu, sich mit dem Unesco-Welterbe in Deutschland zu beschäftigen.

Weitere Partner sind das bayerische Staatsministerium für Kultus in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Museumsakademie, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie von Berlin, das Ministerium für Infrastruktur Brandenburg, die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen, das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. lra