Bewerbung als „immaterielles Kulturerbe“ eingereicht

Main-Tauber-Kreis/Dinkelsbühl. Die „Romantische Straße“ bietet eine Fülle an Ausflugszielen. „Die Romantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft“ bewirbt sich nun um die Auszeichnung als immaterielles Kulturerbe und strebt die Aufnahme in die Unesco-Liste an, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die bereits 1950 ins Leben gerufene „Romantischer Straße“, die auf 460 Kilometern Länge vom Main bis zu den Alpen reicht, ist noch heute Vorbild für zahlreiche Ferienstraßen weltweit und fester Bestandteil der Kulturgeschichte Nachkriegsdeutschlands.

Die 29 Orte verbindet ein Ortsbild mit historisch-romantischem Charakter, sie liegen alle an alten Römer-, Reichs- und Handelsstraßen von großer kulturhistorischer Bedeutung.

Jürgen Wünschenmeyer, Geschäftsführer der „Romantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft“ in Dinkelsbühl, betont den Kultur- und Naturreichtum entlang der Route: „Die ,Romantische Straße’ macht mit ihrem Landschafts- und Kulturreichtum alle Stilformen europäischer Kunst anhand herausragender Architektur- und Kunstwerke sowie die unterschiedlichen Natur- und Landschaftsformen zwischen Main und Alpen authentisch erlebbar.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damit ermögliche sie ein Bildungsreiseerlebnis im Stil einer Grand Tour, ergänzt durch vielfältige Veranstaltungen und kulinarische Angebote. „Unsere Mitgliedsorte fühlen sich dazu verpflichtet, ihr historisches Erbe zu bewahren, Gastfreundschaft zu vermitteln und in die Zukunft hinein lebendig zu halten.“

Auch Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Zentrale für Tourismus, unterstützt die Bewerbung: „Die ,Romantische Straße’ ist als bedeutendste Ferienstraße der Bundesrepublik nicht nur ein Kernelement jüngerer deutscher Geschichte, sondern zudem von hohem touristischen Wert. Die DZT unterstützt diese Bewerbung ausdrücklich.“

Dem 2003 in Kraft gesetzten Unesco-Übereinkommen zum Erhalt des Immateriellen Kulturerbes ist Deutschland im Juli 2013 offiziell beigetreten. Seitdem führt Deutschland ein bundesweites Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes, das „die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes als Quelle kultureller Vielfalt, Garant für nachhaltige Entwicklung, Ausdruck menschlicher Kreativität und Mittel zur Förderung von Annäherung, Austausch und Verständnis zwischen den Menschen“ fördert.

Vorauswahl bis April

Darüber hinaus werden „die durch die Bewerbung übermittelten Informationen der Öffentlichkeit durch eine Online-Datenbank unter www.unesco.de/ike zugänglich gemacht und dem Unesco-Sekretariat in Paris in Form von Berichten über das bundesweite Verzeichnis in regelmäßigen Abständen vorgelegt“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Aufnahme in dieses Verzeichnis ist die Grundvoraussetzung für einen Vorschlag zur Nominierung für eine der drei internationalen Unesco-Listen.

Die Bewerbung erfolgt im jeweiligen Bundesland, bis April 2022 trifft jedes Bundesland dann aus allen Bewerbungen eine Vorauswahl und übermittelt bis zu vier Vorschläge ans Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK).