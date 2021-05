Betty Penzhorn übernimmt künftig die Leitung

Main-Tauber-Kreis. Der Tageselternverein steht unter einer neuen Leitung. Betty Penzhorn ist die neue Vorsitzende. Aufgrund der aktuellen Corona Situation fand die Mitgliederversammlung online statt. Neben dem Bericht aus der Geschäftsstelle und dem Vorstand standen Wahlen an.

Carmen Keppner, die nach jahrelanger Tätigkeit als Vorsitzende ihr Amt abgab, möchte zukünftig nur noch eine stellvertretende Position einnehmen. Auch verabschiedet wurde Renate Rosenitsch, die seit neun Jahren im Vorstand tätig war.

Für die Wahl zur Vorsitzenden stellte sich Betty Penzhorn zur Verfügung. Für die stellvertretenden Positionen standen Dalma Murr und Carmen Keppner zur Wahl. Im Rahmen der darauffolgenden Briefwahl wurden Betty Penzhorn als Vorsitzende, Carmen Keppner und Dalma Murr als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Gleichzeitig wurde auch durch die Briefwahl der vorherige Vorstand entlastet.

Im Bericht der Geschäftsstelle zeigte Sonja Büttner-Roth die aktuelle zahlenmäßige Entwicklung der Kindertagespflege auf. Insgesamt wurden 282 Tageskinder im Zeitraum 2. März 2020 bis 1. März 2021 betreut. Davon wurden 143 Betreuungsverhältnisse neu geschlossen mit entsprechenden Beratungen und Begleitungen, 19 neue Tagespflegepersonen kamen dazu.

Auch der Personalwechsel in der Geschäftsstelle spielte eine wichtige Rolle. Sonja Büttner-Roth, ehemalige Geschäftsführerin, und Sarah Bock, Mitarbeiterin der Fachberatung, haben den Verein Ende April verlassen. Die Position der neuen Geschäftsführung übernahm ab 1. Mai Bianca Deckert. Jugendamtsleiter Martin Frankenstein bedankte sich in der Mitgliederversammlung bei Carmen Keppner und Sonja Büttner-Roth für die langjährige gute Zusammenarbeit, die Gespräche auf Augenhöhe und die gute Organisation in Zeiten von Corona.

Die neuen Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle, Franziska Wolf, Dirk Attenhauser und Cornelia Seidel, stellten sich vor. Sie werden zukünftig in der Fachberatung des TEV tätig sein. Im Bereich Qualifizierung und Öffentlichkeitsarbeit stellte Stefanie Neugebauer unter anderem die Probleme im letzten Jahr aufgrund von Corona dar. Kurse mussten verschoben und neu geplant werden, die Umstellung auf teilweise Onlinekurse, aber auch der Wegfall von Märkten und Messen zur Gewinnung neuer Tagespflegepersonen waren dabei Thema. Der erste Kurs der neuen Qualifizierung ist gestartet. Für bereits tätige Tagespflegepersonen wird ein Aufstockerkurs geplant.

