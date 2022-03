Bettina Schmitt aus Mulfingen hat einen Kalender für die „Sehnsuchtsstage” herausgebracht

Mulfingen/Bad Mergentheim. Die Fotografin Bettina Schmitt hat einen Fasten-Begleitkalender herausgebracht.

Etliche Jahre lang arbeitete die 51-Jährige als Bänkerin. Die Karriere im Bankfach machte ihr Freude: Auf die Ausbildung zur Bankkauffrau setzte sie die zur Bankfachwirtin und zur Fachkauffrau für Marketing drauf.

Nebenbei frönte sie ihrem Hobby Fotografie: Auf Reisen ebenso wie in der unmittelbaren Umgebung sammelte sie über die Linse Dinge, Landschaften und immer wieder Menschen – alte und junge, heitere, traurige, feiernde, ruhende.

Schon vor gut einem Jahrzehnt sprach sich das herum, immer wieder engagierten Bekannte sie, wenn es galt, Hochzeiten oder Familienfeiern mit der Kamera zu begleiten. Sie entwickelte einen besonderen Blick für Menschen, die der Frau mit dem Fotoapparat gern erlauben, sie auf einem schnellen Schnappschuss oder eben auch im Rahmen von Portraitserien aufzunehmen. Aus dem Hobby wurde Berufung, schließlich Beruf: Die ehemalige Vorstandsassistentin verließ das Bankfach, machte sich mit den Arbeitsschwerpunkten Fotografie und Marketing selbstständig.

Das Leben geht Bettina Schmitt kreativ, zuweilen auch eher meditativ an: Der unweit des Hauses gelegene Hollenbacher See ist eine Seelenoase, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. So ist auch der See Teil ihres Fastenbegleiters geworden, den sie pünktlich zur anstehenden Fastenzeit im Selbstverlag vorlegt.

Ein Fastenkalender? Haben wir nicht genug von Diäten, Verzicht – gerade auch nach mittlerweile zwei Jahren Pandemieerfahrung? „Haben wir! Entsprechend fordert mein Fastenzeit-Begleiter auch nicht zum Verzicht auf; und das Wort Corona wird im diesem Kalender für die Sehnsuchtstage zwischen Aschermittwoch und Ostern – so der Untertitel des aufgeschlagen rund 40 Zentimeter breiten und zehn Zentimeter hohen Kalenders mit Ringbindung – auch nicht erwähnt,“ erklärt sie.

Sie ist Katholikin, macht aus ihrem Glauben kein Geheimnis: Jesus sei für sie schon ein sehr wichtiger Begleiter und Freund. Dennoch war es ihr wichtig, ihren Kalender – „mein Herzensprojekt“ – so zu gestalten, dass auch „Menschen, die nicht es nicht so mit Gott haben“, in den Texten und Bildern eine tägliche Anregung für den Weg in Richtung Frühling, Hoffnung, also Auferstehung finden.

Sie will Impulse geben, freudige, nachdenkliche, manchmal humorvolle. Da strahlt einem von einer Seite herrlich unbeschwertes Kinderlachen entgegen, da macht an einem anderen Tag ein kunterbunt beklebter Briefkasten Mut, einmal ein Brieflein ans eigene spätere Ich zu schicken. Da lässt ein Blick auf die Dolomiten automatisch einen tiefen Atemzug nehmen, da schenkt eine Landschaftsaufnahme Ruhe. Der Fastenzeitbegleiter unter dem Titel „Wer bist Du?“ ist in Bad Mergentheim bei der Buchhandlung Moritz und Lux sowie direkt bei der Autorin und Fotografin (via e-Mail an bettina.schmitt@gmx oder WhatsApp-Nachricht an 01728743593) für 22 Euro erhältlich.