Betrunken und ohne Führerschein in Wörth am Main unterwegs

Wörth am Main. Wegen eines Streits in Wörth am Main wurde am Sonntagnachmittag die Obernburger Polizei gerufen, wie aus einem Pressebericht hervorgeht. Ein Beteiligter war inzwischen mit dem Auto davongefahren, konnte aber angehalten werden. Er war deutlich alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer. Kurz vor 16 Uhr hatten Anwohner in der Bahnstraße die Polizei verständigt, da sie einen lautstarken Streit vernommen hatten. Der Streife wurde vor Ort bekannt, dass sich einer der Streitenden mit dem Auto in Bewegung gesetzt hatte. Die Beamten konnten den 55-Jährigen schließlich in der Bahnhofstraße in einem BMW antreffen. Ein Vortest ergab bei dem Mann einen Alkoholwert von deutlich über einem Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto blieb natürlich stehen. Eine Blutentnahme war unausweichlich. Gegen den 55-Jährigen wurden nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

