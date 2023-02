Betrunken Pkw gerammt

Schrozberg. Gegen 19.20 Uhr bog ein 38-Jähriger mit seinem VW Passat von der Brunnenstraße

in die Oberstettener Straße ab. Dabei verlor er auf Grund nicht angepasster

Geschwindigkeit und in Folge seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw

und prallte gegen die Stoßstange eines dort fahrenden Peugeot. Im weiteren

Verlauf überfuhr er noch den Grünstreifen, wo er gegen ein Verkehrszeichen fuhr.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 4000 Euro. Auf Grund seiner

Alkoholisierung musste sich der Unfallverursacher einer Blutentnahme

unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.