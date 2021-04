Betrüger in Wertheimer Banken unterwegs

Wertheim. Ein Mann hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine Bank in Wertheim betreten, dort die Kontonummer des Kontos eines Unternehmens genannt und die Abhebung einer höheren Geldsumme verlangt. Dabei gab er sich als dessen Geschäftsführer aus. Ohne die Fälschung des vorgelegten Ausweisdokuments zu bemerken, händigte eine Bankmitarbeiterin dem Mann den gewünschten Betrag aus.

Noch am selben Tag versuchte der Mann, bei anderen Banken, unter anderem in Bestenheid, mit derselben Masche Geld abzuheben. Dies misslang jedoch.



Die Polizei Wertheim warnt Bankangestellte vor dem Betrüger mit folgendem Erscheinungsbild: männlich, kräftig gebaut, zirka 180 Zentimeter groß, Glatze und deutlich sichtbare Nackenfalte. Er ist Ende 40 und trug am Dienstag ein langärmliges, hellblaues Hemd, eine dunkelbeige-farbene, karierte Stoffhose, blaue Plastikhandschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung.



In einer schwarzen Aktentasche führte er ein blaues DinA4-Buch mit sich, in dem die Kontonummer notiert war.

Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890. pol