Bestens vernetzt auf dem Gebiet der Prävention

Main-Tauber-Kreis. Seinen 35. Geburtstag begeht der Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung (AKS) Main-Tauber-Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der AKS vernetzt die auf dem Gebiet der Prävention tätigen Institutionen im Kreis. Dementsprechend sind involvierte Kooperationspartner: Gesundheits- und Jugendamt Main-Tauber, Suchtberatungsstellen der AGJ und des Diakonischen Werkes, Wohlfahrtsverbände wie etwa Caritasverband im Tauberkreis, Polizei, Regierungspräsidium Stuttgart, Schul- und Jugendsozialarbeit, verbandliche Jugendarbeit sowie zahlreiche Ehrenamtliche.

Impulse gesetzt

„Sucht- und Gewaltprävention ist aktiv, setzt Impulse, reagiert frühzeitig auf aktuelle Erfordernisse und agiert innerhalb einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung“, erklärt Michael Goldhammer, Vorstandsmitglied des AKS und Leiter der AGJ-Suchtberatung Main-Tauber-Kreis. „Der AKS ist ein unabhängiger, offener Kreis für alle Personen, die mit den Themen Prävention, Gesundheitsförderung und Sicherheit befasst sind. Seit seiner Gründung 1985 unterstützt der AKS Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Präventionsarbeit. Dabei werden die Risiko- und Schutzfaktoren sowie die regionalen Gegebenheiten im Main-Tauber-Kreis berücksichtigt.“ Der AKS ist auf Spenden, Zuschüsse und sonstige Einnahmen für seine Arbeit angewiesen, um Projekte und Aktivitäten finanzieren und durchführen zu können.

Nachdem 2020 die geplanten Feierlichkeiten zum Geburtstag des AKS aufgrund Corona abgesagt werden mussten, wurde in diesem Jahr eine vierteilige digitale Vortrags- und Fortbildungsreihe angeboten. Den Auftakt bildete Mitte Mai der Fachtag „Gewaltprävention in digitalen Zeiten“ für Pädagogikfachkräfte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Henrik Blaich wurde ein erfahrener Fachmann für Medien und Gewaltprävention von der Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg als Referent gewonnen werden. Blaich griff die alltägliche und umfassende Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen auf und vertiefte die daraus entstehenden neuen Themen für Gewaltprävention wie Cybermobbing, Hate Speech, Fake News sowie extremistische Ansprache in sozialen Netzwerken. Dabei vermittelte der Experte pädagogischen Fachkräften sein spezifisches Wissen, um betroffene Jugendliche in solchen Situationen unterstützen zu können.

Der Vortrag „Alkohol in der Schwangerschaft“ Ende September richtete sich nicht nur an Pädagogen, sondern vor allem auch an ältere Schüler. Kinderärztin Dr. Tünde Kerteß-Szlaninka aus Hardheim verwies auf die Gefahren, die schon die kleinste Menge Alkohol für ein Ungeborenes verursachen könne. „Das Baby trinkt immer mit, denn die werdende Mutter und ihr Baby bilden während der gesamten Schwangerschaft eine Einheit, da sie über die Nabelschnur und Plazenta miteinander verbunden sind“, gab die Kinderfachärztin zu bedenken. Jeder Schluck Alkohol erreiche aus dieses Weise schnell den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes, so dass innerhalb weniger Minuten Mutter und Kind den gleichen Alkoholspiegel mitsamt seinen schädigenden Wirkungen haben.

Ein echter Höhepunkt

Mit dem dritten digitalen Vortrag folgte jüngst ein Höhepunkt zum Thema „Mensch gegen Digitalkonzerne – wie bekommen wir unsere Daten zurück?“. Dieser Vortrag wandte sich besonders an Schüler der gymnasialen Oberstufe. Referent Dr. Jürgen Rink ist als Chefredakteur des IT- und Tech-Magazins „c´t“ ausgewiesener Fachexperte. In seinem Vortrag informierte er über die immer wichtiger werdenden Themen IT-Sicherheit und Datenschutz. Außer den Algorithmen von YouTube, Instagram und Co. sowie deren Macht auf die Inhalte, die der einzelne Konsument vorgeschlagen bekomme, wurde auch der Blick auf die eigenen Daten gerichtet. Beispielsweise deckte Dr. Jürgen Rink an einigen Exempeln auf, warum der Satz „Ich habe nichts zu verbergen“ gefährlich sei. Ebenso wurden das Darknet und Deepfakes thematisiert. Unter anderem wurden Fragen geklärt, welcher Information man im Internet trauen und ob man einer Nachricht in den Sozialen Medien, nur weil sie zehntausendfach geteilt wurde, glauben könne. „Mit einigen wenigen Tipps und Kniffen verhindert man, damit man das nächste Mal nicht wieder auf Fake News hereinfällt“, resümierte der Chefredakteur.

Bei der noch bevorstehenden und abschließenden digitalen Fortbildung am Mittwoch, 20. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr werden sowohl Eltern und sonstige Interessierte als auch pädagogische Fachkräfte, Mediziner und Psychotherapeuten angesprochen. Professor Dr. Michael Klein referiert über „Kinder aus suchtbelasteten Familien“. Klein ist Experte für Klinische Psychologie und Suchtforschung mit dem Schwerpunkt „Familie und psychische Störungen“ an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Suchtstörungen häufig

„Suchtstörungen gehören zu den wichtigsten und häufigsten psychischen Störungen in der Bevölkerung. Die Frage nach ihren Auswirkungen auf die Familie, besonders Kinder, sollte Regel und nicht Ausnahme sein. Dabei werden suchtkranke Eltern von ihren Kindern oft als angstauslösend, unberechenbar, zurückweisend und kalt erlebt. Die Folgen zeigen sich frühzeitig, und genau hier sind Frühinterventionen essentiell, um Schädigungen der Kinder zu vermeiden“, unterstreicht der Referent.