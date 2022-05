Böttigheim. Die Kalkmagerrasen und Säume um Böttigheim locken am Sonntag, 29. Mai, mit ihren vielfältigen Raritäten wie Berg-Kronwicke mit Glückswidderchen, Diptam und Sonnenröschen zu einem Erkundungsausflug ein. Die Gebietsbetreuerin Muschelkalk der Landschaftspflegeverbände Würzburg und Main-Spessart, Christiane Brandt, wird über die besondere Vegetation und die notwendigen Pflegemaßnahmenberichten. Anschließend ist eine Einkehr im Berghof geplant. Treffpunkt ist am 29. Mai 2022 um 10 Uhr am Parkplatz beim Rathaus Böttigheim in der Frankenlandstraße. Für die Wegstrecke von rund fünf Kilometern wird festes Schuhwerk empfohlen.

